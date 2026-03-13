Phát hiện hài cốt liệt sĩ trong hang đá, kèm bộ cờ tướng và nhiều di vật

Sáng 13/3, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 thông tin đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ tại thôn Sê Pu, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt nằm trong hang đá thuộc núi Cô Loong, thôn Sê Pu, ở độ sâu 3m, còn nhiều xương cốt.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Võ Đông).

Các di vật của liệt sĩ kèm theo có tăng, vải dù, bật lửa, pin đèn, bàn chải đánh răng, bộ cờ tướng, đồng tiền mệnh giá 2 xu phát hành năm 1958.

Theo Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, trước đây tại khu vực núi Cô Loong, đơn vị từng tìm kiếm và cất bốc được 33 hài cốt liệt sĩ. Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Di vật liệt sĩ được tìm thấy (Ảnh: Võ Đông).

Trước đó, vào ngày 11/3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cũng phát hiện một hài cốt liệt sĩ ở thôn Cu Bai, xã Hướng Lập. Hài cốt được phát hiện tại khu vực cửa hang đá thuộc núi Cỏ Chuối, thôn Cu Bai, nằm ở độ sâu 0,8-1m, được bọc trong tấm tăng và vải dù, bên ngoài có 2 miếng tăng còn nguyên vẹn.

Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một số di vật đi kèm, gồm: đèn pha ô tô, lọ thuốc tiêm, lọ penicillin, hộp dầu, vỏ đạn K54, đạn AK, đạn đại liên, 3 mảnh bom và dây điện thông tin.