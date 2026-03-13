Tăng cường tiếp cận công lý cho phụ nữ và thanh niên

Tọa đàm diễn ra vào ngày 11/3, tại trụ sở Phái đoàn Việt Nam, nằm trong chuỗi sự kiện bên lề khóa họp lần thứ 70 Ủy ban Địa vị Phụ nữ (CSW) của Liên hợp quốc.

Tham dự tọa đàm có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Trưởng đoàn Việt Nam, cùng Trưởng đoàn và Đại sứ một số nước tham dự khoá họp CSW-70, đại diện các cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và học giả.

Ba diễn giả quốc tế tham gia tọa đàm gồm bà Reem Alsalem, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, bà Oluwaseun Ayodeji Osowobi, Giám đốc điều hành tổ chức STER (sáng kiến về chống cưỡng bức tình dục của Nigeria) và bà Amanda Nguyen, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành tổ chức RISE.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) tham dự tọa đàm (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN).

Phát biểu khai mạc (theo hình thức trực tuyến), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái là yếu tố then chốt để thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Đại sứ cho rằng mặc dù cộng đồng quốc tế đã đạt được nhiều tiến bộ trong thúc đẩy bình đẳng giới, nhiều phụ nữ và thanh niên vẫn đang đối mặt với các rào cản trong tiếp cận hệ thống pháp luật và dịch vụ hỗ trợ pháp lý, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ và thanh niên.

Tại tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ nhiều góc nhìn về những rào cản mà phụ nữ và trẻ em gái vẫn gặp phải khi tiếp cận công lý, bao gồm hạn chế trong hệ thống pháp luật, thiếu dịch vụ hỗ trợ pháp lý và khoảng cách giữa cam kết chính sách và việc thực thi trên thực tế.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò của cải cách pháp luật, sự tham gia của cộng đồng và tiếng nói của các nạn nhân trong việc thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong hệ thống tư pháp. Nội dung thảo luận cũng nêu bật vai trò của phụ nữ và thanh niên trong thúc đẩy cải cách thể chế, vận động chính sách và nâng cao nhận thức xã hội nhằm xây dựng một hệ thống công lý công bằng và bao trùm hơn.