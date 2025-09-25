Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 10 trên cả nước

Theo quy định, lịch chi trả lương hưu hằng tháng qua tài khoản sẽ bắt đầu từ ngày mùng 2. Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, lịch chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ, chậm nhất vào ngày mùng 5 hằng tháng.

Liên quan đến việc chi trả bằng tiền mặt, các điểm chi trả lương hưu bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 10, tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả.

Bên cạnh đó, điểm giao dịch của bưu điện bắt đầu chi trả từ ngày 11, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25 hằng tháng.

Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phép cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, thành phố tự quyết định thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp hằng tháng phù hợp với từng địa phương.

Liên quan đến hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng trên địa bàn Hà Nội trong tháng 10, Bảo hiểm xã hội thành phố dự kiến chi trả cho người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân vào ngày 2/10 (thứ năm).

Về việc chi trả bằng tiền mặt cho hơn 3.200 người, cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 3/10.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội chi trả lương hưu, trợ cấp cho 600.215 người với tổng số tiền trên 4.157,8 tỷ đồng, trong đó số người nhận qua tài khoản cá nhân chiếm tỷ lệ 99.46%. Cả nước có gần 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người hưởng cần lưu ý một số thay đổi về việc ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp.

Cụ thể liên quan đến trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp và chế độ khác, văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Đối với Giấy ủy quyền đã lập theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ thực hiện đến hết ngày 30/6/2026.

Sau ngày 1/7/2026, người hưởng phải xác lập lại việc ủy quyền hoặc làm thủ tục chứng thực theo quy định kịp thời để không bị gián đoạn trong việc nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Định kỳ hàng năm, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy quyền để thực hiện việc xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.