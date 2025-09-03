Báo cáo Bộ Chính trị nội dung cơ bản sau khi vận hành chính quyền mới

Bộ trưởng Nội vụ thông tin nội dung này tại hội nghị giao ban công tác chiều 3/9.

Kế hoạch rà soát tiền lương, phụ cấp công chức

Tại cuộc họp, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Xuân Hân cho biết, trong tháng 8, Bộ đã hoàn thành 120/143 nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đã ưu tiên mọi nguồn lực, tập trung cao độ triển khai hoàn thành tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ, ngành Nội vụ gắn với Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất.

Bên cạnh đó, Bộ cũng tập trung cao độ cho công tác xây dựng thể chế khi đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 1 văn bản; tập trung hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Viên chức sửa đổi gửi Bộ Tư pháp thẩm định...

Bộ Nội vụ cũng tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị (Ảnh: Tống Giáp).

Trong đó, Chánh Văn phòng cho biết, Bộ đã tham mưu cho Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương về số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; một số nội dung triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2025.

Đồng thời, chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức; tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị; xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng được Bộ Nội vụ tham mưu.

Bộ Nội vụ còn tập trung tham mưu cho Chính phủ xây dựng Nghị quyết về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện phân bổ ngân sách, cấp bổ sung kinh phí, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp theo Nghị định số 178 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67).

Một nhiệm vụ nổi bật của Bộ trong tháng qua là ban hành kế hoạch, quy chế và lựa chọn, cử 34 công chức, viên chức tăng cường về địa phương để hướng dẫn giải quyết các vấn đề cấp thiết của cấp xã khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ thường xuyên theo dõi, tiếp nhận các phản ánh, thông tin về khó khăn, vướng mắc và kịp thời giải đáp, hướng dẫn tạo điều kiện cho các địa phương triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng định hướng của Trung ương.

Ngoài ra, các lĩnh vực khác như việc làm, tiền lương và bảo hiểm xã hội... cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Nhiều nội dung quan trọng trình Bộ Chính trị

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ thông tin, Bộ sẽ tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế, chính sách như kế hoạch triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Việc làm năm 2025, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các luật, nghị quyết; trình Chính phủ ban hành các nghị quyết, nghị định...

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Xuân Hân (Ảnh: Tống Giáp).

Bên cạnh đó, Bộ cũng ưu tiên mọi nguồn lực, tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Một nhiệm vụ trong thời gian tới được Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ nêu ra là chủ động rà soát các chính sách liên quan đến phụ cấp, tiền lương để kịp thời nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

Từ đó, hướng đến bảo đảm đồng bộ, phù hợp khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ trì thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ sẽ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9.

Trong đó, các nhiệm vụ của tháng 9 rất lớn, đặc biệt là báo cáo Bộ Chính trị 5 nội dung cơ bản, 2 tờ trình về việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng lưu ý nhiệm vụ trong tháng 9 của Bộ rất lớn (Ảnh: Tống Giáp).

“Đây là vấn đề lớn được Bộ Chính trị yêu cầu phải chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. Ngay sau đó, Bộ cũng sẽ báo cáo tại hội nghị chuyên đề của Ban Chỉ đạo về thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Bộ trưởng nêu những vấn đề cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đồng thời, Bộ cũng tham mưu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết nhằm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Với nhiệm vụ được giao rất lớn, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tham gia, đề xuất xoay quanh 4 vấn đề lớn: Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; vấn đề liên quan đến hệ thống thể chế; loạt nội dung sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ.