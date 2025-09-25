Công chức xã được xếp việc mới vẫn hưởng nguyên lương, phụ cấp

Chị H.L. gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ: "Trước ngày 1/7, tôi là công chức Văn phòng UBND xã kiêm công chức Văn hoá và trực tại Bộ phận một cửa UBND xã. Khi đó, tôi được hưởng 50% của phụ cấp kiêm nhiệm và 500.000 đồng trực một cửa theo Nghị quyết HĐND tỉnh Hưng Yên.

Sau thời điểm sáp nhập ngày 1/7, tôi được bố trí sắp xếp là công chức Văn phòng HĐND và UBND. Vậy tôi có được hưởng 50% của phụ cấp kiêm nhiệm và 500.000 đồng phụ cấp trực bộ phận cửa nữa hay không?".

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 quy định: “Giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong thời gian 6 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác. Sau thời hạn này, thực hiện chế độ, chính sách và phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật”.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ cũng đã có các văn bản số 03/CV-BCĐ, văn bản số 11/CV-BCĐ và văn bản số 16/CV-BCĐ hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết sẽ thực hiện việc giữ nguyên (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp theo đúng hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.