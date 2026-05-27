Lấy hơn 4.000 mẫu ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 34 nghĩa trang liệt sỹ với 15.222 phần mộ. Trong đó, có 4.019 mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính, thuộc diện cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Hơn 4.000 hài cốt liệt sỹ tại Đắk Lắk sẽ được lấy mẫu ADN để xác định danh tính (Ảnh: Anh Nguyễn).

Ông Phan Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh, cho biết việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

"Tỉnh Đắk Lắk đã triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ thí điểm tại Nghĩa trang liệt sỹ Cư M’gar, đây là cơ sở thực tiễn để Ban Chỉ đạo tỉnh rút kinh nghiệm, thống nhất phương pháp triển khai trong toàn tỉnh thời gian tới. Dự kiến trước thời điểm 27/7/2027, tỉnh sẽ hoàn thành việc lấy mẫu của hơn 4.000 hài cốt liệt sỹ để xác định danh tính", ông Thắng thông tin.

Tỉnh Đắk Lắk triển khai lấy mẫu liệt sỹ thí điểm tại Nghĩa trang liệt sỹ Cư M'gar (Ảnh: Anh Nguyễn).

Quy trình lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ được thực hiện chặt chẽ qua 8 bước, gồm thiết lập vị trí lấy mẫu, xác định phần mộ, tiếp cận hài cốt, ra quyết định lấy mẫu, tạo mã định danh, thực hành lấy mẫu, đóng gói.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả và xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ.