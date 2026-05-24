Tăng lương hưu 8% áp dụng với cán bộ hưu trí hay toàn bộ người nghỉ hưu?

Tại chương trình giao lưu cùng Bảo hiểm xã hội TPHCM tháng 5/2026, ông Nguyễn Thanh hỏi về việc sắp tăng lương hưu từ ngày 1/7.

“Tôi nghe nói sẽ tăng lương hưu thêm 8%. Việc điều chỉnh này áp dụng cho mọi đối tượng đã nghỉ hưu hay chỉ áp dụng cho người đã nghỉ hưu mà trước đây lãnh lương từ ngân sách? Lao động lãnh lương từ doanh nghiệp có được tăng lương hưu không?”, ông Thanh hỏi.

Trả lời ông Thanh, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM, cho biết: “Chính phủ vừa ban hành Nghị định 162/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo nghị định này, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%”.

Theo ông Trần Dũng Hà, việc điều chỉnh lần này áp dụng cho 9 nhóm đối tượng, trong đó có nhóm đối tượng là hưu trí, không phân biệt hình thức tham gia bảo hiểm xã hội là bắt buộc hay tự nguyện, không phân biệt đóng theo tiền lương do Nhà nước quy định hay theo tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, cũng như không phân biệt nguồn chi trả từ ngân sách nhà nước hay quỹ Bảo hiểm xã hội.