Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Hang Tám Cô, Thành cổ Quảng Trị

Chiều 23/5, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô - Đường 20 Quyết Thắng.

Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác Trung ương do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô - Đường 20 Quyết Thắng (Ảnh: Xuân Phú).

Tại đây, Thủ tướng cùng các thành viên đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ.

Hang Tám Cô - Đường 20 Quyết Thắng là một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, con đường huyết mạch nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Trên cung đường ấy, bao người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống.

Tại Hang Tám Cô năm 1972, trong lúc các lực lượng đang làm nhiệm vụ, máy bay Mỹ ập đến đánh phá khiến 13 người hi sinh, trong đó có 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉnh trang vòng hoa trước giờ dâng hương thăm viếng tại Hang Tám Cô - Đường 20 Quyết Thắng (Ảnh: Xuân Phú).

Cùng ngày, đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu cũng đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Xuân Phú).

Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, thuộc địa phận xã Cồn Tiên, Quảng Trị. Đây là một trong những nghĩa trang có quy mô lớn nhất cả nước, nơi quy tụ hơn 10.000 phần mộ của các liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh cũng như chiến trường Lào, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thành cổ Quảng Trị trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần chiến đấu kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là suốt 81 ngày đêm mùa hè “đỏ lửa” năm 1972. Nơi đây được ví như “nghĩa trang không nấm mồ”, bởi dưới mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng liệt sỹ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng thành viên đoàn công tác dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Xuân Phú).

Trước đó, sáng 23/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương dự lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào. Buổi lễ được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.

28 hài cốt liệt sỹ hồi hương đợt này do Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584 và 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc được trong mùa khô 2025-2026 tại 2 tỉnh Savannakhet và Khăm Muồn, Lào.