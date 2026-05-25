Những người con trở về với đất mẹ sau 40 năm nằm lại chiến trường Lào

Sáng 25/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm (xã Tứ Mỹ), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt 9 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Dự lễ truy điệu và an táng có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515); lãnh đạo ban công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bôlikhămxay (Lào) và đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo người dân địa phương.

Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung của 2 nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, hàng vạn thanh niên, cán bộ đã vượt dãy Trường Sơn, sát cánh, kề vai cùng với quân đội và nhân dân Lào đánh giặc.

Để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất bạn Lào, góp phần to lớn vào chiến thắng vẻ vang của cách mạng hai nước. Trong ảnh, lực lượng vũ trang thực hiện lễ nghi an táng, truy điệu các liệt sỹ.

Chiến tranh đi qua, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đã được sống trong hòa bình, nhưng vẫn còn đó những nỗi đau thương, mất mát, day dứt khôn nguôi khi biết bao gia đình mất đi người thân. Nhiều liệt sỹ còn nằm lại trên chiến trường xưa - nơi núi rừng sâu thẳm của nước bạn Lào. Gia đình, quê hương, tổ quốc vẫn chưa được đón các anh, các chị về với đất mẹ.

Từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, Ban công tác đặc biệt và Đội quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh đã băng rừng, vượt suối để tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 835 hài cốt liệt sỹ, trong đó mùa khô 2025-2026 quy tập được 9 hài cốt liệt sỹ.

"Hôm nay, chúng ta được đón các liệt sỹ về với quê hương, đất nước sau nhiều năm yên nghỉ trên đất nước Lào anh em. Từ nay, các anh, các chị được yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam bên đồng chí, đồng đội để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và người thân được chăm sóc. Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị sống mãi với non sông đất nước và luôn là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế cao cả cho các thế hệ mai sau", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh trong bài điếu văn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa, dâng hương tại lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ.

Đoàn công tác phía Lào dâng hương tưởng niệm 9 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Nhiều cựu chiến binh xúc động khi dự lễ truy điệu và an táng các đồng đội đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm di chuyển hài cốt các liệt sỹ tới điểm an táng.

9 hài cốt liệt sỹ được an táng tại những mộ phận đã chuẩn bị trước đó theo nghi thức trọng thể, trang nghiêm.

Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm là nơi yên nghỉ của 1.230 liệt sỹ. Nơi đây có hàng trăm liệt sỹ là quân tình nguyện Việt Nam tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác Trung ương bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước công lao của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào.

Vị trí Nghĩa trang liệt sỹ Nầm (Ảnh: Google Maps).