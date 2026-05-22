Người dân đứng hai bên đường chào đón 6 liệt sỹ trở về đất mẹ

Ngày 22/5, Ủy ban chính quyền và Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri phối hợp Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia về tỉnh Quảng Ngãi.

Vượt qua nhiều khó khăn và sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền, lực lượng chức năng tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) đã tìm kiếm và quy tập được 6 hài cốt liệt sỹ, trong khoảng thời gian mùa khô năm 2025-2026.

Người dân ở Quảng Ngãi ra đứng 2 bên đường, chào đón các Anh hùng liệt sỹ trở về quê hương (Ảnh: Tuấn Trung).

Sáng cùng ngày, tại lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở Campuchia, các đại biểu đã thành kính, tri ân sâu sắc trước sự hi sinh của các anh hùng liệt sỹ vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và độc lập, tự do của nhân dân Campuchia cùng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tại buổi lễ, người dân địa phương tại tỉnh Ratanakiri đã chờ sẵn hai bên đường và khu vực tổ chức lễ để tiễn các liệt sỹ hồi hương. Nhiều người xúc động, bày tỏ lòng biết ơn trước sự hi sinh cao cả của các liệt sỹ vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Đội K53 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Campuchia (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi).

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết đoàn xe đã đưa hài cốt liệt sỹ từ tỉnh Ratanakiri qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) và về khu vực nhà chờ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) để tổ chức thờ cúng, dâng hương, hoa tưởng niệm.

Theo kế hoạch, ngày 28/5, đoàn công tác sẽ tiếp tục đưa thêm 10 hài cốt liệt sỹ hi sinh tại Lào về nước và tổ chức an táng cùng đợt vào ngày 5/6 tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi.

Dọc hành trình đưa các liệt sỹ trở về quê hương, đông đảo người dân tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đứng hai bên đường tiễn đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với đất mẹ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hi sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.