Làm 3 hồ sơ phải bốc 3 số thứ tự, chính quyền nói "để đảm bảo công bằng"

Ngày 12/9, UBND xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến công dân về việc bốc số thứ tự khi giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Trước đó, công dân phản ánh về việc đến nộp hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Lộc và bốc số thứ tự để nộp 3 bộ hồ sơ. Sau thời gian chờ đợi đến lượt, công dân được cán bộ thông báo 3 bộ hồ sơ của công dân phải bấm 3 số thứ tự tương ứng để được giải quyết.

Người dân làm thủ tục hành chính tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Công dân đề nghị làm rõ quy định này và kiến nghị cần có thông báo công khai để người dân nắm rõ.

UBND xã Đại Lộc cho hay, căn cứ Nghị định số 118 ngày 10/1 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện theo thứ tự đăng ký từng hồ sơ trên hệ thống xếp hàng tự động.

Do đó, mỗi số thứ tự chỉ áp dụng cho một hồ sơ thủ tục hành chính. Trường hợp công dân có nhiều hồ sơ phải bốc số thứ tự tương ứng với số lượng hồ sơ.

"Quy định này nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng giữa tất cả công dân đến giao dịch", UBND xã Đại Lộc nhấn mạnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Lộc sẽ bổ sung thông báo rõ ràng tại khu vực bốc số thứ tự, tại quầy hướng dẫn và yêu cầu công chức tiếp nhận phải giải thích ngay từ đầu để người dân thuận lợi, tránh mất thời gian chờ đợi.

UBND xã Đại Lộc cũng khẳng định nghiêm túc tiếp thu ý kiến phản ánh, sẽ tăng cường hướng dẫn, cải tiến quy trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân khi đến làm thủ tục.