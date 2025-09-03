Theo Quyết định số 886/QĐ-BNV do Bộ Nội vụ ban hành ngày 11/8, có 11 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ liên quan đến lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị bãi bỏ. Cụ thể như sau:

11 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm bị bãi bỏ (Ảnh: Tùng Nguyên).

Đồng thời với việc bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trên, trong quyết định này, Bộ Nội vụ công bố 6 thủ tục hành chính mới thay thế với quy trình đơn giản hơn, đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cụ thể như sau: