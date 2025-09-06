Triển khai thí điểm AI hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính công

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các đơn vị về kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ mô hình chính quyền 2 cấp.

Theo đó, mục tiêu thực hiện kế hoạch là đẩy mạnh nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện và bền vững.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung bao gồm tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi số theo hình thức trực tuyến và trực tiếp (đối tượng tham gia là chuyên gia chuyển đổi số, cán bộ, công chức, toàn thể người dân trên địa bàn…); triển khai hạ tầng số và đảm bảo an toàn thông tin; chuyển đổi số ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tham gia giải quyết một số bài toán lớn…

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng nêu rõ nội dung triển khai ứng dụng chuyển đổi số phục vụ cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Về vấn đề này, các nhiệm vụ được chỉ đạo triển khai bao gồm thí điểm hệ thống đánh giá KPI; thí điểm AI (trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ người dân thực hiện làm thủ tục hành chính công (trong 6 tháng); khảo sát, thống kê, đánh giá tình hình triển khai cơ sở dữ liệu các ngành trên địa bàn tỉnh; triển khai bộ giải pháp về tiêu chuẩn hạ tầng - giải pháp công nghệ thông tin cho xã, phường; xây dựng phần mềm ứng dụng AI phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh…

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng/lần kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao tại kế hoạch, tiến hành cân đối, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định.