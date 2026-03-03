Kỳ vọng về những đạo luật nhân văn, vì an sinh xã hội

Chiều 2/3, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Bình Đông (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI (đơn vị bầu cử số 13) và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI (đơn vị bầu cử số 41), nhiệm kỳ 2026-2031. Ngoài ra, tại điểm cầu Hội trường UBND xã Bình Hưng, cử tri xã Bình Hưng tiếp xúc với các ứng cử viên qua màn hình trực tuyến.

Người ứng cử ĐBQH khóa XVI (đơn vị bầu cử số 13) và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI (đơn vị bầu cử số 41) tiếp xúc cử tri (Ảnh: Nam Anh).

Trong đó, 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 13 gồm: Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM; ông Lâm Việt Hải (Thượng tọa Thích Phước Nguyên), Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

5 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI gồm: Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định; ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố; ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền.

Những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI (Ảnh: Nam Anh).

Mở đầu hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI.

Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND TP.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình khẳng định nếu tiếp tục được cử tri TPHCM tin tưởng, bầu làm ĐBQH khóa XVI, ông sẽ quyết liệt thực hiện những nội dung đã cam kết trong chương trình hành động. Trong đó, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh đến trách nhiệm của bản thân với cương vị một ĐBQH, là người đại diện của nhân dân.

“Tôi sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc vai trò, trách nhiệm của đại biểu nhân dân. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri với Quốc hội và cơ quan, tổ chức có liên quan”, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình khẳng định.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của bộ, Bộ trưởng hứa sẽ nghiên cứu xử lý. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố, các cơ quan bộ ngành có liên quan, ông sẽ kiến nghị các cơ quan, thành phố giải quyết và theo dõi, giám sát kết quả giải quyết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày chương trình hành động (Ảnh: Nam Anh).

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh đến công tác tham mưu, xây dựng hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước... là những nhiệm vụ quan trọng và nặng nề trong thời gian tới.

Ngoài ra, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình xác định nội dung thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là một công tác quan trọng của Bộ Nội vụ mà ông sẽ đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ sắp tới.

Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên Nguyễn Vinh Huy khẳng định nếu trúng cử thì bản thân sẽ tích cực tham gia góp ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, dễ thực hiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm rào cản...

Thượng tọa Thích Phương Nguyên quan tâm đến lĩnh vực văn hóa và xây dựng con người. Ông hứa nếu trúng cử sẽ cùng Quốc hội và nhân dân xây dựng con người Việt Nam thời đại mới – nhân ái, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm và văn minh; phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa dân tộc; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, Thượng tọa Thích Phương Nguyên nhấn mạnh đến việc đấu tranh với các biểu hiện lệch chuẩn, các sản phẩm phi văn hóa, chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá...

Thượng tọa Thích Phương Nguyên quan tâm đến lĩnh vực văn hóa (Ảnh: Nam Anh).

Ứng cử viên Phạm Khánh Phong Lan thì trăn trở với lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Bà đã làm ĐBQH 3 khóa liền, liên tục bám sát các vấn đề trên. Do đó, bà hy vọng được cử tri tín nhiệm bỏ phiếu cho mình để có cơ hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát Chính phủ triển khai các chính sách trong những lĩnh vực này.

Theo bà Phong Lan, mục tiêu cao nhất của bà là góp ý xây dựng những chính sách hỗ trợ an sinh xã hội để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, không phải gặp cảnh không được chữa trị vì không có tiền.

Ứng cử viên Phạm Khánh Phong Lan (Ảnh: Nam Anh).

Trong chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Thanh Sang nhấn mạnh bản thân có 32 năm kinh nghiệp thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp nên sẽ có điều kiện để đóng góp cho công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Tại hội nghị, các cử tri phường Bình Đông và xã Bình Hưng cũng có nhiều góp ý gửi đến các ứng cử viên, đặc biệt là các ứng cử viên ĐBQH khóa tới.

Ông Phạm Vịnh, cử tri khu phố 17, phường Bình Đông, bày tỏ tin tưởng và đánh giá cao trình độ chuyên môn, học vấn cũng như phẩm chất đạo đức của các ứng cử viên.

Theo ông, các ứng cử viên đều có quá trình công tác, cống hiến rõ ràng, rất xứng đáng được kính trọng. Qua theo dõi chương trình hành động, ông nhận thấy các ứng cử viên đều thể hiện tinh thần tâm huyết, trách nhiệm và sự gắn bó với địa phương.

“Các ứng cử viên đều xứng đáng trong đợt bầu cử này. Tôi kỳ vọng, nếu được tín nhiệm bầu chọn, các đại biểu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ và hiệu quả chương trình hành động đã cam kết trước cử tri”, ông Vịnh bày tỏ.

Cử tri gửi gắm kỳ vọng vào các ứng cử viên khi trúng cử sẽ hết lòng vì nhân dân (Ảnh: Nam Anh).

Cử tri Trần Thị Bảo Hồng (ngụ khu phố 2, phường Bình Đông) kỳ vọng khi các ứng cử viên trúng cử sẽ cùng Quốc hội khóa tới xây dựng những dự án luật đẩy mạnh chăm lo y tế, giáo dục, an sinh xã hội để người dân được thụ hưởng quyền lợi ở một đất nước văn minh, nghĩa tình.

Đánh giá chương trình hành động của đại biểu được xây dựng thiết thực, bám sát thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, cử tri Nguyễn Sơn Hà (ngụ khu phố 10, phường Bình Đông) khẳng định đây không chỉ là bản cam kết mà còn thể hiện trách nhiệm và tâm huyết của người đại biểu trước nhân dân.

Ông bày tỏ mong muốn đại biểu, với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của mình, sẽ giữ đúng những cam kết đã đề ra, nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Cử tri Hà cũng kỳ vọng các chính sách an sinh xã hội sẽ tiếp tục được trung ương quan tâm, nhất là việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục và bảo đảm các chính sách xã hội được thực hiện công bằng, hiệu quả, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Cử tri trao đổi từng nội dung mà ứng cử viên trình bày để lựa chọn đại biểu xứng đáng cho mình (Ảnh: Nam Anh).

Cử tri Phạm Văn Bình (ngụ ấp 57, xã Bình Hưng) lại bày tỏ lo lắng khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã triển khai nhưng nhiều vấn đề tồn tại lâu nay vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện như: Dự án khu dân cư đã triển khai hơn 15 năm nhưng chưa hoàn thiện; hệ thống giao thông xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng khi trời mưa; điều kiện để người dân vay vốn sản xuất kinh doanh còn khó khăn...

Kết thúc hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Chủ tịch UBND phường Bình Đông, thay mặt lãnh đạo phường Bình Đông và xã Bình Hưng cảm ơn các phát biểu tâm huyết của các cử tri trong buổi tiếp xúc cùng các ứng cử viên.

Bà Thu Hoa cho biết: “Những ý kiến mà cử tri góp ý giúp chúng tôi nhận thức được các vấn đề phát sinh trong thực tế, tiến hành rà soát, có biện pháp giải quyết”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Chủ tịch UBND phường Bình Đông (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch UBND phường Bình Đông hứa sẽ phân công trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị cụ thể và xác định rõ lộ trình giải quyết từng vấn đề, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Bà Thu Hoa nhấn mạnh: “Giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở”.

Sau hội nghị vận động bầu cử chiều 2/3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI đơn vị bầu cử số 13 đã cùng lãnh đạo Ủy ban bầu cử TPHCM; Sở Nội vụ Thành phố; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Bình Đông và xã Tân Nhựt đến thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn phường Bình Đông là bà Ngô Thị Huệ (mẹ liệt sỹ). Tại đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình gửi lời chúc sức khỏe, bình an và có phần quà riêng dành tặng cho gia đình bà Ngô Thị Huệ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình thăm hỏi bà Ngô Thị Huệ (Ảnh: Nam Anh).

Tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 13 TPHCM:

Chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 13 TPHCM: