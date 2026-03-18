Bộ Nội vụ đôn đốc rà soát toàn bộ cơ quan, đơn vị công lập

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đôn đốc triển khai Phương án điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026, gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua các cơ quan Trung ương và địa phương đã được hướng dẫn triển khai nhiều nhiệm vụ phục vụ điều tra, như thành lập tổ công tác, ban hành kế hoạch, phân công đầu mối, rà soát danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp và chuẩn bị nhân lực. Tuy nhiên, đến nay một số nhiệm vụ đã quá thời hạn nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Để bảo đảm tiến độ thu thập thông tin chính thức từ ngày 1/4, Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo phương án đã được phê duyệt.

Rà soát danh sách trước 15/3, cập nhật phiếu trước 31/3

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát và lập danh sách đầy đủ các cơ sở hành chính, sự nghiệp thuộc đối tượng điều tra tại thời điểm 31/12/2025. Danh sách này phải được gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15/3 thông qua hệ thống quản lý văn bản và email theo quy định.

Song song, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu hoàn thành việc thu thập, cập nhật dữ liệu vào các phiếu điều tra trước ngày 31/3, làm cơ sở cho giai đoạn thu thập thông tin chính thức từ 1/4-15/5.

Việc kê khai, cập nhật dữ liệu được thực hiện trên phần mềm điều tra trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Ban Chỉ đạo Trung ương. Các đơn vị cần phân công cụ thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc nhập liệu, bảo đảm tiến độ và tính chính xác của thông tin.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thiện việc thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác, tổ thường trực; ban hành kế hoạch và quy chế hoạt động; phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên. Danh sách đầu mối liên hệ của các đơn vị phải được gửi về Bộ để phục vụ công tác điều phối.

Tăng giám sát, chịu trách nhiệm về dữ liệu

Cùng với yêu cầu về tiến độ, Bộ Nội vụ nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm chất lượng thông tin. Thủ trưởng các đơn vị được yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện để cán bộ thực hiện nhiệm vụ điều tra hoàn thành công việc.

Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp cũng như dữ liệu trong phiếu điều tra của đơn vị mình.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động truy cập hệ thống thông tin điện tử của cuộc điều tra để cập nhật các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn, bảo đảm triển khai thống nhất trên toàn quốc.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng điều tra. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời phản ánh về Bộ để được hướng dẫn, xử lý.

Phương án điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách đối với hệ thống cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên cả nước.