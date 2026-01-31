Cần làm gì để nghỉ việc trước khi sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản?

Bà Nguyễn Anh (ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) cho biết bà tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm. Tháng 9/2025, bà nghỉ việc. Tuy nhiên, vào tháng 11/2025, bà sinh con.

Bà Nguyễn Anh thắc mắc: “Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không? Tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, người lao động sinh con trước 35 tuổi có được hưởng chế độ gì khác không?”.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long cho hay đối tượng và điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định rõ tại Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Cụ thể, có 7 trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ thai sản.

Trong đó, đối tượng thuộc điểm b, c, d và đ nói trên phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi.

Đối tượng quy định tại điểm b và điểm c nói trên, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con.

Đối tượng quy định tại điểm b nói trên phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng liền kề trước khi sinh con đối với trường hợp phải nghỉ việc để điều trị vô sinh.

Như vậy, căn cứ quy định trên trong trường hợp bình thường, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long xác định bà Nguyễn Anh nếu đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng liền kề trước khi sinh thì đủ điều kiện hưởng thai sản.

Trường hợp phải nghỉ việc dưỡng thai theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thì đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trong thời hạn 12 tháng liền kề trước khi sinh là đủ điều kiện.

Trường hợp phải nghỉ việc điều trị vô sinh thì đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 24 tháng liền kề trước khi sinh là đủ điều kiện.

Về chế độ sinh con trước 35 tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đề nghị bà liên hệ với UBND xã, phường nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.