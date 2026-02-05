Lương không cạnh tranh, giờ làm việc cứng nhắc khiến lao động muốn rời đi

Báo cáo về thị trường lao động Việt Nam thông qua góc nhìn của hơn 1.000 người lao động và nhà tuyển dụng vừa được Việc Làm 24h phối hợp với các đơn vị thực hiện và công bố.

Kết quả khảo sát cho thấy, hơn một nửa số người tham gia khảo sát vẫn làm việc tại công ty cũ và giữ nguyên vị trí. Tuy vậy, tỷ lệ dịch chuyển trong nội bộ doanh nghiệp vẫn ở mức đáng kể, với 16.4% đã chuyển sang vị trí hoặc phòng ban khác.

Ngoài ra, một bộ phận nhỏ người lao động từng rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc bị cho thôi việc, chiếm 4,3%.

Yếu tố khiến người lao động xem xét chuyển việc (Ảnh chụp màn hình).

Với nhóm từng nghỉ việc, đơn vị làm báo cáo thị trường nêu đánh giá, 47,7% những người rời vị trí cũ đã tái gia nhập thị trường lao động, chủ yếu theo hình thức chuyển đổi doanh nghiệp. Trong khi một nhóm nhỏ hơn thực hiện cả thay đổi công ty và lĩnh vực nghề nghiệp.

Tuy nhiên, tỷ lệ chưa tìm được việc vẫn ở mức đáng kể (36%) và quá trình tái tham gia thị trường lao động không diễn ra ngay lập tức đối với một bộ phận người lao động, thể hiện tính gián đoạn và độ trễ nhất định trong hành vi dịch chuyển việc làm.

Thực tế cho thấy, người lao động quyết định chuyển việc hiện mang tính định hướng cơ hội hơn là bị động. Mục đích chuyển đổi của họ hướng đến tài chính và phát triển nghề nghiệp.

Theo đó, người lao động ngày càng nhạy cảm với giá trị tài chính nhận được khi tiền lương và phúc lợi là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy nhu cầu chuyển việc. Điều này thấy rõ qua yếu tố cơ hội học hỏi, thăng tiến đứng thứ hai, thể hiện động lực phát triển nghề nghiệp vẫn là mục tiêu cốt lõi.

Liên quan đến yếu tố giữ chân người lao động, khảo sát cho thấy họ hài lòng nhất khi có sự ổn định, an toàn và môi trường làm việc tốt hơn. Sự ổn định và an toàn của công việc trong bối cảnh thị trường biến động có tác động lớn đến việc người lao động lựa chọn gắn bó với doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, phần lớn người lao động vẫn định nghĩa ổn định trước hết là ổn định tài chính - thu nhập rõ ràng và được trả đúng hạn.

Bên cạnh yếu tố vật chất, ổn định còn gắn với mục tiêu công việc rõ ràng, an toàn tâm lý trong môi trường làm việc, và khả năng được nâng cấp kỹ năng để không bị tụt lại trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Về điều mang lại cảm giác an toàn và được trân trọng nhất trong quá trình tìm việc, hơn 50% ứng viên cảm thấy an toàn và được trân trọng nếu điểm chạm đầu tiên được thể hiện một cách minh bạch, đặc biệt là mức lương và văn hoá được nêu rõ ngay trong tin tuyển dụng.

Đây là yếu tố có sức nặng lớn nhất (54.2%) và được ưu tiên hơn bất kỳ tương tác nào xuất hiện ở các giai đoạn tiếp theo của quy trình tuyển dụng.

Áp lực lớn nhất mà các công ty gặp phải trong năm nay là thiếu hụt kỹ năng phù hợp trong lực lượng lao động, với 23% đơn vị cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến họ phải điều chỉnh chiến lược nhân sự. Điều này phản ánh sự khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự có kỹ năng chuyên môn cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong các lĩnh vực.

Những yếu tố níu chân người lao động (Ảnh chụp màn hình).

Đồng thời, 22.5% công ty cho biết sự thay đổi hành vi của gen Z cũng là một mối quan tâm lớn, đặc biệt là việc quản lý và giữ chân nhân viên trẻ tuổi, những người thường có xu hướng nhảy việc cao.

3 lý do hàng đầu khiến người lao động không mặn mà với doanh nghiệp đó là: Mức lương, thưởng, phúc lợi không cạnh tranh; công việc đòi hỏi quá cao, sợ không cân bằng; hình thức làm việc không linh hoạt.

Ngược lại, yếu tố đầu tiên giữ chân người lao động chính là yếu tố cân bằng công việc, cuộc sống, linh hoạt, vượt qua cả yếu tố về lương thưởng, phúc lợi.