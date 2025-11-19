Hướng dẫn chi tiết những vị trí việc làm bổ sung cho xã, phường

Bộ Nội vụ trao đổi về nội dung trên sau khi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến.

Theo đó, cử tri đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành vị trí việc làm tại phường, xã, đặc khu; hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm, thẩm định, phê duyệt, có kế hoạch đào tạo để có đủ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

Về nội dung này, để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 7415/BNV-CVCC ngày 31/8/2025 và Công văn số 9395/BNV-CCVC ngày 15/10/2025 về định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã.

Theo đó, Bộ đề nghị địa phương chủ động xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm công chức cấp xã thuộc phạm vi quản lý.

Thực hiện quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và số 1575/QĐ-TTg1, Bộ Nội vụ hiện đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức, để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định việc bố trí, sử dụng, quản lý công chức theo vị trí việc làm theo đúng tinh thần của Luật Cán bộ, công chức năm 2025.

Triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã ban hành Công văn số 17/CV-BCĐ ngày 21/8/2025 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ khác đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ định hướng vị trí việc làm cấp xã (Ảnh minh họa: Quốc Triều).

Theo Công văn số 9395/BNV-CCVC, Bộ Nội vụ cho biết, qua kiến nghị của một số địa phương, căn cứ quy định pháp luật liên quan, Bộ định hướng bổ sung vị trí việc làm tại UBND xã. Việc này cũng căn cứ đảm bảo phù hợp với khung biên chế công chức cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, Bộ Nội vụ định hướng về vị trí việc làm chuyên viên giúp việc các ban của HĐND. Theo đó, vị trí này bố trí tại văn phòng HĐND và UBND cấp xã, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tham mưu, giúp việc cho HĐND, các ban của HĐND cấp xã theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ, UBND xã chủ động xác định yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của công chức để bố trí cho phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và vị trí việc làm kế toán viên, Bộ Nội vụ định hướng sẽ bố trí tại các phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc xác định nhiệm vụ và khung năng lực của vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, vị trí việc làm kế toán viên thực hiện tương ứng theo vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, vị trí việc làm kế toán viên thuộc danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung lĩnh vực kế hoạch, tài chính trong cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 06/2024/TT-BNV).

Trước đó, Bộ Nội vụ đã định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã, gồm: 8 vị trí lãnh đạo, quản lý, trong đó có chánh văn phòng, phó chánh văn phòng HĐND và UBND, trưởng phòng, phó trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ trải rộng ở các lĩnh vực: Văn phòng, tư pháp, đối ngoại, tài chính - kế hoạch, xây dựng - công thương, nông nghiệp - môi trường, nội vụ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, khoa học và thông tin, y tế, trung tâm phục vụ hành chính công, dân quân tự vệ...