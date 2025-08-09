Hưởng chế độ 154 xong, làm việc cho nhà nước có phải trả lại trợ cấp?

Người hưởng chế độ 154 đi làm lại không phải hoàn trả tiền trợ cấp (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Bà Thủy đang đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch hội phụ nữ cấp xã, là một chức danh người hoạt động không chuyên trách ở địa phương. Dự kiến đến tháng 10/2025, hội phụ nữ xã sẽ tổ chức đại hội.

Bà Thủy hỏi: “Tôi xin nghỉ sau khi đại hội miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch thì có được hưởng chế độ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP không? Hay tôi phải nghỉ trước đại hội mới được chế độ 154?”.

“Khi được hưởng chế độ 154 rồi, tôi có được ký hợp đồng làm việc thời vụ với UBND xã không?”, bà Thủy hỏi thêm.

Trả lời bà Thủy, Bộ Nội vụ cho biết: “Nếu bà Thủy nghỉ việc trước Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ xã (tháng 10/2025) thì thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 154. Nếu nghỉ việc sau thời điểm miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã thì không còn là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nên không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 154”.’

Về câu hỏi thứ hai của bà Thủy, Bộ Nội vụ trả lời: “Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 154 thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã nghỉ việc theo Nghị định 154, nếu tiếp tục được ký hợp đồng thời vụ làm việc tại UBND cấp xã thì không phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận”

Ông Quốc cũng có thắc mắc tương tự. Theo ông Quốc, tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 154 quy định đối tượng tinh giản biên chế nếu được tuyển dụng, bầu cử vào cơ quan, tổ chức đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì phải hoàn trả lại tiền trợ cấp đã nhận.

“Nội dung đó có nghĩa là cứ làm việc gì mà từ nguồn ngân sách nhà nước chi trả là phải hoàn trả lại chế độ đã nhận phải không? Ví dụ như làm dân quân thường trực xã là đối tượng được hỗ trợ ngày công từ nguồn ngân sách nhà nước thì có cần phải trả lại chế độ đã nhận hay không?", ông Quốc hỏi.

Trả lời ông Quốc, Bộ Nội vụ cho biết: “Đối tượng tinh giản biên chế đã hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 154, nếu được tuyển chọn tham gia vào dân quân tự vệ thì không phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận”.