Quy định mới về số lượng cấp phó ở xã, phường

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn 9500-CV/BTCTW định hướng số lượng cấp phó trong hệ thống chính trị, trong đó nêu rõ khung số lượng lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã, phường, đặc khu.

Theo công văn, mỗi xã, phường, đặc khu sẽ có 2 phó bí thư gồm: một phó bí thư thường trực và một phó bí thư đồng thời giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân. Bên cạnh đó, bình quân mỗi xã, phường có 1 phó chủ tịch hội đồng nhân dân và khoảng 2,5 phó chủ tịch ủy ban nhân dân.

Đồng thời, bình quân mỗi phòng, ban ở cấp xã sẽ có 2 cấp phó. Con số này được xem là định hướng khung, bảo đảm sự thống nhất trên toàn quốc, tránh tình trạng nơi ít, nơi nhiều gây ra chênh lệch, bất hợp lý trong tổ chức bộ máy.

Công văn cũng nêu rõ, việc quyết định cụ thể số lượng cấp phó ở từng xã, phường, đặc khu phải dựa trên nhiều tiêu chí: diện tích, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, GRDP, thu ngân sách nhà nước, số lượng tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên… Như vậy, các tỉnh ủy, thành ủy sẽ có căn cứ để lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra mức phù hợp, thay vì “cào bằng” cứng nhắc.

Bình quân mỗi ban, phòng ở cấp xã sẽ có 2 cấp phó (Ảnh minh họa: Hải Long).

Công văn 9500 còn đưa ra định hướng tổng thể cho toàn hệ thống chính trị. Ở Trung ương, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa 5 người; phó vụ trưởng tối đa 3 người; phó trưởng phòng theo quy định hiện hành, các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với bộ, ngành hoặc địa phương hợp nhất, sáp nhập, số lượng cấp phó có thể tăng thêm 1-2 người so với quy định hiện hành, nhưng tối đa 7 thứ trưởng đối với bộ, ngành hợp nhất từ 3 cơ quan. Với HĐND, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, số lượng phó chủ tịch cũng có thể cao hơn quy định hiện nay, tùy thuộc vào số lượng đơn vị hành chính hợp nhất.

Công văn đặt ra nguyên tắc: số lượng lãnh đạo không vượt quá 50% số đầu mối trực thuộc, và cấp dưới không được nhiều cấp phó hơn cấp trên trực tiếp.

Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đây là nội dung quan trọng và sẽ được báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại phiên họp ngày 29/8. Các địa phương, đơn vị được đề nghị góp ý bằng văn bản trước ngày 26/8 để tổng hợp, hoàn thiện.