55 trí thức trẻ gửi tâm thư tới Tổng Bí thư: Niềm vui được tuyển dụng

Ngày 5/2, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị thông tin 12 đội viên Đề án 500 trí thức trẻ, tình nguyện về công tác tại các xã thuộc khu vực nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) đã được tiếp nhận vào công chức, viên chức.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, sau kỳ thi tuyển, 10 đội viên được tiếp nhận, bố trí làm công chức tại cấp xã, 2 trường hợp còn lại được tiếp nhận vào viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với vị trí việc làm, chuyên môn và lĩnh vực được đào tạo.

Đội viên Đề án 500 tại Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Được tuyển dụng vào công chức, viên chức giúp các đội viên Đề án 500 thỏa niềm mong mỏi sau hơn 10 năm chờ đợi, tạo động lực để họ tiếp tục cống hiến.

Như Dân trí đã thông tin, Đề án 500 được Chính phủ phê duyệt năm 2013, tuyển chọn 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học về công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi trên cả nước.

Tuy nhiên, khi đề án kết thúc vào năm 2020, nhiều người vẫn chưa được tuyển dụng.

Hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cũ có 27 đội viên Đề án 500 được bố trí về công tác tại các địa phương. Suốt thời gian dài công tác, những cán bộ này đã nỗ lực, có nhiều đóng góp, giúp các xã miền núi và vùng sâu, vùng xa từng bước phát triển.

Trước thời điểm tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, có 13/27 đội viên ở 2 tỉnh đã được tuyển dụng, 2 người xin nghỉ theo nguyện vọng, còn 12 trường hợp vẫn ở diện hợp đồng, thấp thỏm lo mất việc.

12 người nói trên và 43 đội viên cùng hoàn cảnh trên cả nước từng gửi tâm thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, phản ánh nỗi lo lắng, băn khoăn khi làm việc theo diện hợp đồng lao động có thời hạn, chưa được tuyển dụng.

Thời điểm này, Bộ Nội vụ cũng xác nhận có 55 đội viên thuộc Đề án 500 tại 16 tỉnh, thành (cũ) được ký hợp đồng lao động và đang công tác tại các xã trong thời gian chờ được bố trí, sắp xếp.

Bộ Nội vụ sau đó cũng đề xuất Chính phủ giao UBND các tỉnh khẩn trương xây dựng và gửi phương án bố trí, sử dụng cán bộ thuộc Đề án 500.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản gửi Bộ Nội vụ, báo cáo tình hình bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung biên chế nhằm tạo điều kiện tuyển dụng các trí thức trẻ.