Hà Nội phân bổ biên chế công chức, viên chức năm 2026 ra sao?

Theo Nghị quyết về biên chế và chỉ tiêu hợp đồng lao động khối chính quyền thành phố Hà Nội năm 2026 mới được HĐND TP thông qua, biên chế công chức hành chính là 13.555 người, trong đó phân bổ 13.251 biên chế; chỉ tiêu dự phòng 304 chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, số hợp đồng chuyên môn theo Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐND gồm 227 chỉ tiêu.

HĐND TP cũng thông qua tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị của thành phố năm 2026 gồm 117.555 biên chế.

Đồng thời, cũng trong năm tới chỉ tiêu người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 4.539 người.

Về chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, nghị quyết phân bổ: Hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP gồm 11.500 chỉ tiêu, trong đó, khối các cơ quan, tổ chức hành chính 1.650 chỉ tiêu; khối các đơn vị sự nghiệp công lập 9.864 chỉ tiêu.

Hà Nội phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức năm 2026 (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải).

Hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp thuộc nhóm 4 lĩnh vực y tế, giáo dục theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP gồm 2.748 chỉ tiêu; hợp đồng làm công việc nhân viên nuôi dưỡng tại các cơ sở giáo dục công lập (cô nuôi) gồm 8.015 chỉ tiêu.

Sau khi được UBND TP quyết định phân bổ biên chế và chỉ tiêu hợp đồng lao động, các sở và cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp rà soát, sắp xếp, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả biên chế được giao năm 2026.

Đối với những đơn vị còn nhiều biên chế chưa sử dụng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền thực hiện tuyển dụng theo quy định. Trong quá trình tuyển dụng phải dự tính số chỉ tiêu biên chế tinh giản theo tỷ lệ 20% giai đoạn 2026-2031.

Nếu đơn vị tuyển dụng vượt quá chỉ tiêu phải tinh giản, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND Thành phố.

HĐND TP yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị sau khi có hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ chuyên ngành. Đồng thời cũng tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết thực hiện Luật Thủ đô về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ, thu nhập tăng thêm, phân cấp, ủy quyền.

Các đơn vị có nhiệm vụ thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó tập trung: Đổi mới công tác tuyển dụng gắn với đào tạo, bồi dưỡng; triển khai chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội, trọng tâm là các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đi cùng với đó là nhiệm vụ nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định mới của Trung ương theo hướng đa chiều, liên tục và lượng hoá được kết quả thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động; thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất.