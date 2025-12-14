6 bước lựa chọn công chức, viên chức tăng cường cho cấp xã

Theo công văn của UBND TP Hà Nội, căn cứ biên chế công chức, viên chức được giao, UBND cấp xã đề xuất nhu cầu tăng cường nhân sự từ các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố theo ngành, lĩnh vực.

Hà Nội quy định quy trình điều động công chức, viên chức về cấp xã theo 6 bước.

Bước 1, các phòng chuyên môn cấp xã rà soát, đánh giá khối lượng, mức độ phức tạp của công việc được giao, thực trạng đội ngũ công chức, viên chức tại phòng, báo cáo đề xuất UBND cấp xã về nhu cầu nhân sự để tăng cường hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

Bước 2, UBND cấp xã báo cáo, xin chủ trương Đảng ủy UBND cấp xã về nhu cầu nhân sự cần tăng cường để hỗ trợ giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết tại địa phương.

Hà Nội quy định điều kiện tăng cường công chức, viên chức về hỗ trợ cấp xã, phường (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Bước 3, trên cơ sở thống nhất của Đảng ủy UBND cấp xã, UBND cấp xã có văn bản gửi đến sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố đề xuất nhu cầu cử công chức, viên chức về công tác tại cấp xã theo lĩnh vực.

Bước 4, trên cơ sở văn bản đề xuất của UBND cấp xã, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố rà soát đội ngũ công chức, viên chức và có văn bản trả lời UBND cấp xã, đồng thời gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất.

Trường hợp thống nhất với đề xuất của UBND cấp xã thì có văn bản cử công chức, viên chức về tăng cường, trong đó nêu rõ số lượng và danh sách trích ngang người được cử tăng cường, thời gian tăng cường, hình thức (biệt phái hay điều động).

Ngoài ra, trường hợp không thống nhất cử người về tăng cường đối với UBND cấp xã, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố phải nêu rõ lý do tại văn bản.

Bước 5, sau khi UBND cấp xã và các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố thống nhất hình thức cử công chức, viên chức, các sở, ban, ngành ban hành Quyết định điều động hoặc biệt phái công chức, viên chức về công tác tại cấp xã.

Quyết định gửi UBND cấp xã và Sở Nội vụ để tổng hợp. Đối với việc điều động viên chức làm công chức thì phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đảm bảo quy định về thẩm quyền ban hành quyết định.

Bước 6, sau khi hết thời hạn điều động hoặc biệt phái, trong thời hạn 5 ngày làm việc UBND cấp xã có văn bản báo cáo cơ quan điều động hoặc biệt phái để thực hiện các thủ tục tiếp nhận công chức, viên chức quay lại công tác tại sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố trong đó có nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại đơn vị.

Trường hợp UBND cấp xã tiếp tục đề xuất cử hoặc biệt phái, căn cứ nguyện vọng của công chức, viên chức, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố thống nhất với UBND cấp xã bằng văn bản thực hiện theo quy định.