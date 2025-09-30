Hoàn thành chi trả chế độ cho công chức nghỉ việc trước 15/10

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vừa ký Công văn 19/CV-BCĐ gửi các bộ, ban, ngành, địa phương về việc thực hiện Kết luận 195-KL/TW năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Để thực hiện nghiêm Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các cán bộ, công chức đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, Ban Chỉ đạo đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ.

Ban Chỉ đạo cũng quán triệt xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc cố tình, gây khó khăn trong việc chậm chi trả chính sách, chế độ.

Đơn vị này yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả chính sách, chế độ về Ban Chỉ đạo (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất là 16h ngày 14/10 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Sau thời hạn nêu trên, nếu Ban Chỉ đạo không nhận được báo cáo của bộ, ban, ngành, địa phương thì các bộ, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu hoàn thành chi trả chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc trước 15/10 (Ảnh minh họa: Hải Long).

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các bộ ngành, địa phương cần khẩn trương hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ trước ngày 15/10 cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/8 nhưng chưa được thanh toán.

Đối với người nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/8 chưa có nguồn chi trả, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan này khẩn trương rà soát, đề xuất số kinh phí còn thiếu trước ngày 1/10.

Từ đó, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đã được cấp có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt trước ngày 31/8, các địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương, nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ (nếu có) để chi trả theo quy định.

Trường hợp thiếu nguồn, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 1/10 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung kinh phí theo quy định của pháp luật.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan tài chính và đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương bố trí đủ dự toán và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định gửi Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán, chi trả bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10.