Cử tri chất vấn, Bộ Nội vụ trả lời hướng tổ chức lại công chức cả nước

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các Thông tư về các vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực sau sắp xếp, tổ chức lại, để địa phương có cơ sở để triển khai thực hiện.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ đã chủ động rà soát danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quản lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và có văn bản số 9478/BNV-CVCC gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, thực hiện quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Quyết định số 1575/QĐ-TTg, Bộ Nội vụ đang triển khai xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức.

Dự thảo nghị định hướng đến tổ chức triển khai thực hiện việc bố trí, sử dụng, quản lý công chức theo vị trí việc làm theo đúng tinh thần của Luật Cán bộ, công chức năm 2025.

Trong đó, dự thảo nghị định tập trung vào nội dung cơ bản: Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm công chức để thực hiện thống nhất trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã; Chính phủ quy định mẫu bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm; các Bộ, ngành, địa phương căn cứ danh mục vị trí việc làm, mẫu bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm do Chính phủ quy định và căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức mới để xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Theo định hướng nội dung quy định tại dự thảo nghị định nêu trên, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực không phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm công chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý như quy định tại Nghị định số 62, thống nhất thực hiện hướng dẫn chung của Chính phủ.

Bộ Nội vụ đang triển khai xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Theo văn bản số 9478/BNV-CVCC, tổng số vị trí việc làm trong khối cơ quan hành chính thuộc Chính phủ quản lý hiện là 849 vị trí, trong đó có 124 vị trí lãnh đạo, quản lý, 656 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, 47 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và 22 vị trí hỗ trợ, phục vụ.

Việc sắp xếp tổ chức theo quy định mới đã chấm dứt cấp Tổng cục, bỏ cấp huyện, đồng nghĩa việc giảm 27 vị trí lãnh đạo, quản lý và 21 vị trí nghiệp vụ chuyên ngành.

Các vị trí công chức dùng chung như kiểm toán nội bộ, kiểm tra chuyên ngành hay kiểm soát thủ tục hành chính được bổ sung để phù hợp với cơ cấu mới.

Ở cấp xã, Bộ Nội vụ định hướng danh mục gồm 43 vị trí việc làm (8 lãnh đạo, 32 chuyên môn nghiệp vụ và 3 hỗ trợ, phục vụ). Một số vị trí mới được bổ sung gồm kế toán trưởng, cán bộ tiếp công dân, kiểm tra chuyên ngành… nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong mô hình chính quyền hai cấp.

Đối với khối đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ rà soát 558 vị trí (gồm 110 vị trí lãnh đạo, 392 chuyên ngành, 31 chuyên môn dùng chung và 25 hỗ trợ). Sau khi bỏ cấp Tổng cục và cấp huyện, giảm 20 vị trí lãnh đạo quản lý.

Các vị trí chuyên môn và hỗ trợ được giữ nguyên do vẫn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, việc chuyển Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Bộ Tài chính làm giảm thêm 8 vị trí lãnh đạo trong cơ quan thuộc Chính phủ.