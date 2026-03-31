Giảm dần số lượng phó giám đốc Sở sau sáp nhập

Ngày 31/3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, đến công tác tại Liên minh Hợp tác xã thành phố, giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

Ông Nguyễn Xuân Vũ sinh năm 1984, có trình độ Tiến sĩ Nông nghiệp cây trồng.

Ông Nguyễn Xuân Vũ (bên trái) nhận quyết định công tác mới (Ảnh: Hoài Sơn).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng khẳng định công tác cán bộ lần này được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ, có sự thảo luận và thống nhất cao từ tập thể lãnh đạo UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá ông Nguyễn Xuân Vũ là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo ông Hưng, việc điều động không chỉ nhằm kiện toàn nhân sự cho Liên minh Hợp tác xã thành phố mà còn nằm trong kế hoạch giảm số lượng cấp phó tại Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố (từ 11 xuống còn 10 phó giám đốc).

Ông Trần Nam Hưng kỳ vọng ông Vũ sẽ duy trì sự đoàn kết nội bộ, kế thừa những thành quả của người tiền nhiệm và mang lại những suy nghĩ mới, hành động quyết liệt hơn cho hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố.

Ông Hưng gợi ý phương pháp lãnh đạo hiệu quả là nên xác định rõ 4-5 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung đeo đuổi và thực hiện dứt điểm. Đơn vị phải tạo ra được những "sản phẩm" cụ thể cho thành phố, chẳng hạn như việc tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản ổn định cho người dân thông qua các hợp tác xã lớn.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, ông Hưng chỉ đạo do khối lượng công việc của sở này rất lớn nên ông yêu cầu Giám đốc sở phải có phương án phân công công việc khoa học sau khi ông Vũ chuyển công tác.