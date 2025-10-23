Đưa giảng viên, sinh viên về xã hỗ trợ chính quyền, người dân

Chiều 23/10, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang khẩn trương triển khai ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành về việc bổ sung nhân lực hỗ trợ công nghệ thông tin cho các xã, phường.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Nghiêm Xuân Thành đã làm việc với lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn tỉnh này.

Các trường đại học, cao đẳng sẽ đưa giảng viên, sinh viên về xã, phường để hỗ trợ về công nghệ thông tin (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Tại buổi làm việc, đại diện các trường cho biết sẵn sàng cử giảng viên và sinh viên có chuyên môn về công nghệ thông tin đến xã, phường để hỗ trợ triển khai Bộ công cụ đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả công việc (KPI) và công tác chuyển đổi số.

Ông Nghiêm Xuân Thành biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ sở đào tạo đã đồng hành cùng tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất việc phân công cụ thể từng trường phụ trách hỗ trợ nhân lực công nghệ thông tin cho từng xã, phường.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các trường thành lập tổ hỗ trợ gồm một số giảng viên và sinh viên năm thứ 3, thứ 4, lập danh sách gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách từng xã, phường để phối hợp với các tổ hỗ trợ. Các sở, ngành liên quan cần khẩn trương xây dựng quy định, quy chế hoạt động của tổ.

Ông Thành yêu cầu các đơn vị nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành chậm nhất trong ngày 27/10, sau đó sẽ tổ chức lễ xuất quân.

Thời gian trưng tập các tổ trước mắt là một tháng, phạm vi công việc chủ yếu là hỗ trợ tác nghiệp và tư vấn; chế độ công tác phí được áp dụng như đối với công chức theo quy định hiện hành.