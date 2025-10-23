Cụ thể vị trí việc làm công chức, viên chức được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng

Theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể cách xác định các vị trí việc làm được hưởng chính sách này.

Vị trí việc làm áp dụng đối với công chức

Công chức được hưởng mức hỗ trợ là những người đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư. Các vị trí được chia thành ba nhóm, tương ứng với các ngạch công chức quy định tại các thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông (trước sáp nhập) và Bộ Nội vụ:

- Nhóm vị trí việc làm về Quản lý công nghệ thông tin

Những người đảm nhiệm các vị trí này có nhiệm vụ tham mưu chiến lược, kế hoạch, cơ chế, chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật về chuyển đổi số; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai trong cơ quan, đơn vị.

Nhóm công chức này bao gồm các ngạch: chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin, thuộc các lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

- Nhóm vị trí việc làm về Quản lý giao dịch điện tử

Đây là đội ngũ đảm nhiệm công tác quản lý, giám sát, vận hành hệ thống giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, bảo đảm an toàn và tính pháp lý của các giao dịch số.

Nhóm này gồm các ngạch: Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên về quản lý giao dịch điện tử.

- Nhóm vị trí việc làm về Công nghệ thông tin

Nhóm này phụ trách các nhiệm vụ triển khai kỹ thuật, vận hành hệ thống, bảo trì, bảo đảm an toàn thông tin và hạ tầng số trong cơ quan, đơn vị.

Nhóm vị trí việc làm này bao gồm: Chuyên viên chính, chuyên viên, nhân viên về công nghệ thông tin.

Vị trí việc làm áp dụng đối với viên chức

Đối tượng viên chức được hưởng hỗ trợ là những người đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư. Các vị trí này được chia thành hai nhóm chính:

- Nhóm vị trí việc làm về Công nghệ thông tin

Những viên chức đảm nhiệm vị trí này chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng, quản trị và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu, và hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động chuyển đổi số của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đây là chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, gồm các hạng: Công nghệ thông tin hạng I, hạng II, hạng III và hạng IV.

- Nhóm vị trí việc làm về Giao dịch điện tử

Các viên chức trong nhóm này phụ trách phát triển, quản lý và kiểm soát quy trình giao dịch điện tử trong các tổ chức sự nghiệp công lập, bảo đảm tính chính xác, bảo mật và an toàn pháp lý của các giao dịch số.

Nhóm này bao gồm chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên về quản lý giao dịch điện tử.

Chính sách hỗ trợ và tổ chức thực hiện

Theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng, chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn hợp pháp khác.

Theo Thông tư hướng dẫn, công chức, viên chức được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP phải được cấp có thẩm quyền giao hoặc phân công đảm nhiệm chuyên trách bằng văn bản, tại các vị trí việc làm quy định trong Thông tư. Các trường hợp chỉ kiêm nhiệm một phần nhiệm vụ về chuyển đổi số bên cạnh vị trí việc làm chính khác không thuộc diện được hưởng hỗ trợ.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ quy định tại Thông tư và danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt để lập danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện và dự toán kinh phí hỗ trợ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định 179/2025/NĐ-CP.