Khánh Hòa nêu lý do phải dời khu tái định cư điện hạt nhân xa trên 5km

Ngày 23/12, tại thôn Thái An (xã Vĩnh Hải) UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các sở, ngành và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức buổi đối thoại với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, khu tái định cư trước đây được quy hoạch tại Hòn Một (xã Vĩnh Hải) cách tâm lò phản ứng hạt nhân gần nhất gần 2km. Tuy nhiên, qua rà soát, các cơ quan chuyên môn nhận thấy khu vực này không đáp ứng yêu cầu an toàn theo khuyến cáo quốc tế về năng lượng hạt nhân.

Đơn vị trên cho hay, quốc tế quy định, khu dân cư mới phải nằm cách tâm lò phản ứng trên 5km.

Một góc thôn Thái An, xã Vĩnh Hải nơi bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (Ảnh: Nam Anh).

Từ đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề xuất vị trí khu tái định cư mới nằm ở thôn Mỹ Phong, xã Vĩnh Hải, cách tâm lò phản ứng 6,8km. Tại đây sẽ bố trí các lô đất 150-250m2, có trường học, trạm y tế và gần 15ha đất thương mại - dịch vụ, phục vụ chuyển đổi nghề cho người dân vùng ảnh hưởng.

Theo ban quản lý, khu vực này đảm bảo tiêu chí về an toàn hạt nhân, thuận lợi trong quy hoạch tổng thể, phát triển hạ tầng dân sinh.

Tuy nhiên, tại buổi đối thoại, nhiều người dân không đồng tình với phương án bố trí tái định cư tại thôn Mỹ Phong. Họ cho rằng vị trí được chọn nằm xa đất canh tác tại nơi ở cũ, đất đai khô cằn, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, đời sống sinh hoạt lâu dài.

Người dân kiến nghị nên bố trí khu tái định cư tại Hòn Một như trước, để thuận tiện cho việc đi lại từ nơi ở mới về khu đất canh tác cũ.

Ông Bảy, người dân thôn Thái An, nêu ý kiến tại buổi đối thoại (Ảnh: Trung Thi).

“Người dân hoàn toàn đồng thuận với việc tái khởi động dự án nhà máy. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cần làm sao để hài hòa lợi ích của các bên. Do đó, tôi kiến nghị tỉnh tổng hợp ý kiến của người dân, báo cáo lên Trung ương để tìm vị trí phù hợp, gần quê cũ, nhằm tạo sự đồng thuận khi di dời”, ông Bảy, người dân thôn Thái An, nêu ý kiến.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết việc phải di dời khu tái định cư là điều tỉnh không mong muốn, bởi phải thực hiện lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục, rất mất thời gian.

Tuy nhiên, theo quy định quốc tế liên quan đến lĩnh vực hạt nhân, các cơ quan có thẩm quyền không được phép tổ chức một khu dân cư mới trong phạm vi 5km tính từ tâm lò phản ứng.

Cũng theo ông Hoàng, những ý kiến của người dân về việc giữ nguyên khu tái định cư tại Hòn Một đã được tỉnh tiếp thu và báo cáo Chính phủ. Tuy nhiên, sau khi xem xét, phương án này được đánh giá là không phù hợp.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, giải đáp các thắc mắc của người dân thôn Thái An (Ảnh: Trung Thi).

“Nếu biết sai mà vẫn triển khai, khi nhà máy hoàn thành và các cơ quan giám sát hạt nhân quốc tế kiểm tra, phát hiện vi phạm, họ sẽ không cho phép nhà máy đi vào hoạt động”, ông Hoàng cho hay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ ghi nhận toàn bộ ý kiến của người dân, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát, đề xuất địa điểm mới phù hợp.

Ông cũng mong người dân chia sẻ, hiểu và tuân thủ các quy định quốc tế, qua đó đồng thuận bàn giao mặt bằng để các đơn vị sớm triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.