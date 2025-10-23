Vụ bé trai nghi bị lừa “đến khách sạn gặp cha”: Người mẹ nói do bế tắc

Ngày 22/10, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh cùng Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã hoàn tất thủ tục trao trả bé trai 4 tuổi cho mẹ ruột là bà P.T.H.Q. (32 tuổi, quê thành phố Đà Nẵng).

Theo lãnh đạo Công an phường Nha Trang, trước khi bàn giao, cơ quan chức năng đã làm việc với bà Q. để xác minh nguyên nhân sự việc, kiểm tra các giấy tờ liên quan và đối chiếu nhận dạng, bảo đảm đúng mối quan hệ mẹ con.

Bé S. tại thời điểm được Công an phường Nha Trang tiếp nhận, chăm sóc (Ảnh: Công an phường Nha Trang).

Qua xác minh, bà Q. cho biết do có kế hoạch sang Nhật Bản làm ăn, bà đưa con trai là cháu S. (4 tuổi) vào phường Nha Trang để nhờ người thân chăm sóc trong khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, người thân từ chối vì đang nuôi 2 đứa trẻ khác, không đủ điều kiện trông thêm cháu S..

Trong lúc bức xúc và mất bình tĩnh, chiều 19/10, bà Q. đã đặt taxi qua ứng dụng trên điện thoại, thuê chở cháu S. từ đường Lê Đại Hành đến một khách sạn trên đường Trần Phú (cùng ở phường Nha Trang), nói rằng “đưa con đến gặp cha”.

Đến nơi, do không có ai ra đón cháu S. còn bà Q. tắt điện thoại, tài xế và người dân nghi ngờ cháu bị bỏ rơi nên đưa cháu đến Công an phường Nha Trang trình báo.

Tiếp nhận, Công an phường Nha Trang ra thông báo tìm thân nhân của cháu S.. Đồng thời chuyển cháu đến Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa chăm sóc.

Sau đó bà Q. chủ động liên hệ cơ quan chức năng xưng là mẹ ruột, xin được đón cháu về. Cơ quan chức năng đã trao trả cháu S. cho mẹ, đồng thời nhắc nhở bà Q. rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra sự việc tương tự, ảnh hưởng đến tâm lý và quyền lợi của trẻ nhỏ.