Đơn vị sự nghiệp công lập phải có tối thiểu 15 biên chế viên chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 283 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120 về việc quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/11.

Về điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 283 nêu rõ quy định đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 viên chức; trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động, được xác định theo đề án thành lập.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài thì số lượng người làm việc xác định trong đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập được phê duyệt.

Ngoài ra, việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành; trừ đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực, bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn cấp tỉnh, cấp xã.

Nghị định số 283 cũng đề cập đến khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, bổ sung quy định về việc bệnh viện hạng I trở lên; đơn vị sự nghiệp y tế làm nhiệm vụ kiểm soát và phòng chống bệnh tật tuyến tỉnh hạng I trở lên; trường phổ thông có nhiều cấp học có quy mô từ 40 lớp trở lên được bố trí không quá 3 cấp phó.