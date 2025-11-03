Cấp xã được quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định này được điều chỉnh tại Nghị định 283/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, Điều 24 Nghị định 283/2025/NĐ-CP quy định, UBND xã quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cấp này còn được phê duyệt đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án theo hướng được phê duyệt.

Đơn vị sự nghiệp xã, phường thuộc thẩm quyền thành lập, quản lý của địa phương (Ảnh minh họa: Gia Đoàn).

Trong Nghị định 120/2020/NĐ-CP, hệ thống thẩm quyền chỉ dừng ở cấp bộ, cấp tỉnh và cấp huyện, không có quy định về việc UBND cấp xã được đề nghị hay quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị sự nghiệp tại cơ sở thường do cấp trên trực tiếp (UBND cấp huyện hoặc tỉnh) thành lập và quản lý.

Nghị định số 283/2025/NĐ-CP bổ sung một điều về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập là việc chuyển thẩm quyền quản lý đối với đơn vị sự nghiệp giữa các cơ quan quản lý hoặc được phân cấp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập.

Về thẩm quyền quyết định, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ); giữa bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với UBND cấp tỉnh và giữa các UBND cấp tỉnh.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quyết định việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập giữa các tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

UBND cấp tỉnh quyết định việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; giữa cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh với UBND xã và giữa các UBND cấp xã.