Công chức lãnh đạo không kiêm nhiệm đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Ông Nguyễn Việt Anh cho hay tại các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức chưa có quy định rõ việc kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo.

Ông thắc mắc liệu công chức lãnh đạo quản lý có được kiêm nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp hay không.

Công chức làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Bên cạnh đó, trường hợp được kiêm nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thì có phải thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành không?”, ông Việt Anh đặt câu hỏi.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết Luật cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) không quy định công chức lãnh đạo, quản lý kiêm nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Điều 31 Luật cán bộ, công chức năm 2025, công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện bằng quyết định bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền. Trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm.

Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 5 năm. Thời hạn bổ nhiệm dưới 5 năm áp dụng đối với một số chức danh đặc thù theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc quy định của cấp có thẩm quyền.

Khi hết thời hạn bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại, trừ trường hợp chưa được xem xét, bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.

Luật Viên chức năm 2010 cũng quy định viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.