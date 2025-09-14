Tuyển người vào công chức: Phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời Sở Nội vụ TP Cần Thơ, làm rõ các quy định liên quan đến việc tiếp nhận vào làm công chức.

Trước đó, Sở Nội vụ TP Cần Thơ gửi công văn đến Bộ Nội vụ, nêu một số khó khăn khi triển khai Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo quy định của nghị định này, người từng là cán bộ không chuyên trách cấp xã hoặc người làm việc trong các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trước ngày 1/7 có thể được xem xét tiếp nhận vào làm công chức, nếu cơ quan nhà nước có nhu cầu và trong phạm vi biên chế được giao.

Tuy nhiên, hiện cấp có thẩm quyền chưa ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về đề án vị trí việc làm, khiến địa phương gặp khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm công chức đối với các đối tượng trên.

Vì vậy, Cần Thơ xin Bộ Nội vụ hướng dẫn, trả lời: có được tiếp nhận ngay những người này hay phải đợi đến khi đề án vị trí việc làm được phê duyệt mới được thực hiện.

Ngoài ra, Sở Nội vụ TP Cần Thơ cũng đề nghị Bộ giải thích rõ điều kiện "có đủ 5 năm công tác trở lên" quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 170.

Cụ thể, Sở nêu hai tình huống: người chưa đủ 5 năm công tác ở các vị trí phù hợp nhưng trước đó có thời gian làm hợp đồng lao động (có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) và người từng ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức theo Nghị định 173/2025/NĐ-CP với thời hạn đến 24 tháng.

Địa phương đặt câu hỏi: liệu thời gian làm hợp đồng trong hai trường hợp này có được cộng dồn để tính đủ 5 năm công tác hay không?

Trả lời những thắc mắc, Bộ Nội vụ khẳng định việc tiếp nhận công chức chỉ được thực hiện sau khi địa phương rà soát, xác định rõ nhu cầu về số lượng công chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm trong phạm vi biên chế được giao. Đây là bước cần thiết nhằm cơ cấu lại, tinh gọn đội ngũ sau khi tổ chức bộ máy hành chính được sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về thắc mắc thứ 2, bộ Nội vụ nêu rõ, người được tiếp nhận vào làm công chức phải có đủ 5 năm công tác trở lên ở đúng vị trí chuyên môn theo quy định, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong trường hợp thời gian công tác không liên tục thì vẫn được cộng dồn, với điều kiện chưa từng nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

Tuy nhiên, thời gian làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức (theo Nghị định 173) sẽ không được tính gộp để đủ điều kiện 5 năm công tác, nếu người đó chưa có đủ thời gian làm việc chính thức ở đúng vị trí chuyên môn theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị địa phương nghiên cứu Công văn số 7415/BNV-CCVC ngày 31/8 về định hướng vị trí việc làm và phương án bảo đảm nhân sự cấp xã, nhằm thực hiện việc tiếp nhận công chức đúng quy định, đồng bộ với quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.