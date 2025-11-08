Dự thảo nghị định gồm 10 điều. Liên quan đến phạm vi điều chỉnh, dự thảo này hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân ở những đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.

Đối tượng tổ chức lấy ý kiến là hộ gia đình theo quy định tại Điều 25 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, nhân dân tham gia ý kiến đối với dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính.

Bộ Nội vụ đề xuất quy trình lấy ý kiến nhân dân khi sáp nhập, chia tách tỉnh, xã (Ảnh minh họa: Hải Long).

Trên cơ sở thực tiễn đã nêu và kết quả đạt được khi thực hiện Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Bộ Nội vụ cho rằng việc lấy ý kiến hộ gia đình là phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Liên quan đến kết quả lấy ý kiến nhân dân, dự thảo căn cứ khoản 4 Điều 5 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: “Quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật”; Điều 132 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định: “Sau khi lấy ý kiến cử tri về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, nếu có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành thì cơ quan xây dựng đề án có trách nhiệm hoàn thiện đề án và gửi Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính, có liên quan để lấy ý kiến”.

Theo đó, dự thảo này kế thừa nội dung tại Điều 132 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 để đảm bảo quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, kế thừa nội dung quy định nguyên tắc xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và quy định cụ thể việc công khai kết quả lấy ý kiến nhân dân để thống nhất thực hiện trên toàn quốc.