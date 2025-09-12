Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kịp thời đi vào đời sống

Triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả

Chia sẻ trên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nêu tại hội nghị đánh giá kết quả, thông tin nội dung mới và tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thái Bá).

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sau 3 năm thi hành, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành cơ bản đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành ban hành hướng dẫn kịp thời và đã triển khai ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của luật.

Các địa phương cũng đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hướng dẫn biện pháp thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Lực lượng vũ trang (quân đội và công an) đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ ở cơ sở trong lĩnh vực của mình.

“Đánh giá kết quả sau 3 năm có thể khẳng định, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã kịp thời đi vào đời sống. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các loại hình đã được triển khai cơ bản đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả”, Thứ trưởng Hà nêu rõ.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hà, nội dung quy định và hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện đầy đủ, nhất là những nội dung phải công khai để cho người dân được biết, được bàn, tham gia ý kiến và quyết định. Bên cạnh đó, công tác đối thoại của các cấp chính quyền với các tầng lớp nhân dân được thực hiện định kỳ thường xuyên đã phát huy thực hiện dân chủ trực tiếp.

“Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được thực hiện tốt, phát huy quyền làm chủ của người dân trong quá trình tham gia vào việc xây dựng chính sách, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ.

Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho hay, thời gian qua Ninh Bình đã thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cụ thể, nhiều dự án trọng điểm của trung ương và địa phương đang triển khai trên địa bàn, để hài hòa lợi ích của nhà nước và nhân dân, tỉnh đã thực hiện tốt công tác dân vận và thực hiện việc dân chủ ở cở sở. Vì thế, đã nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện nhanh chóng được công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ tốt cho các dự án lớn.

Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Ảnh: Thái Bá).

Ngoài ra, quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình cũng có phần lớn sự góp sức của người dân. Xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình đi đầu trong cả nước, trong đó nguồn lực ngân sách của nhà nước chỉ khoảng 20%, còn lại là sức dân và sự đóng góp của nhân dân.

“Thấy được tầm quan trọng của người dân và dân chủ ở cơ sở, cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Ninh Bình luôn đặt nhiệm vụ triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là quan trọng và thường xuyên. Từ đó, đã góp phần lớn vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”, bà Hà Lan Anh nói.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, trong quá trình triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở còn bộc lộ một số khó khăn.

Thứ trưởng nêu rõ, trong luật chưa quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện dân chủ ở cơ sở; hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp chưa được mở rộng để phát huy vai trò trực tiếp của người dân trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Ngoài ra, công tác tổ chức họp dân, xin ý kiến nhân dân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay gặp nhiều khó khăn; tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị hiện nay khi không còn Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị chưa có quy định, hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác triển khai dân chủ ở cơ sở xã, phường, đặc khu khi không còn đội ngũ cán bộ bán chuyên trách gặp nhiều khó khăn; kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tuy đã có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính nhưng hoạt động rất khó khăn.

“Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị này vừa là trao đổi, cung cấp thông tin, những điểm mới liên quan đến luật. Đồng thời, rất muốn nghe ý kiến của các địa phương là những người trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện thấy khó khăn, vướng mắc, bất cập để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nói.

Đại biểu tham dự ý kiến đóng góp về quá trình triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Ảnh: Thái Bá).

Bà Hà Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất, quá trình triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

"Bộ Nội vụ triển khai hội nghị này rất kịp thời để nắm bắt được tình hình và có phương án đề xuất, điều chỉnh cho phù hợp hơn", bà Lan Anh nói.

Theo Ban tổ chức hội nghị, từ kết quả bước đầu và những khó khăn trong quá trình thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở vừa qua, nhất là chuẩn bị cho việc sơ kết đánh giá 5 năm thi hành luật, Bộ sẽ có báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.