Mức tiền chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi dịp Tết Nguyên đán 2026

Theo Kế hoạch số 341/KH-UBND về tặng quà tới các đối tượng, Hà Nội yêu cầu thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng, đầy đủ chế độ chính sách, kịp thời theo quy định tài chính hiện hành.

Hà Nội dự kiến tặng hơn 1,1 triệu suất quà, với tổng kinh phí là 574,4 tỷ đồng được đảm bảo từ nguồn ngân sách cấp thành phố, cấp xã theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Ngoài kinh phí từ nguồn ngân sách nêu trên, Hà Nội giao UBND các xã, phường, thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ vào các nguồn quyên tặng, nguồn được phép huy động khác phù hợp với khả năng của cơ quan, đơn vị để quyết định các mức trợ cấp, mức tặng quà và tổ chức trợ cấp khó khăn đối với các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hà Nội dự kiến mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/người (Ảnh minh họa - TVPL)

Cụ thể, mức quà (bằng tiền mặt) với cá nhân là 2 triệu đồng/người. Mức này áp dụng với: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; thương bệnh binh hiện đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (Lão thành cách mạng); người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa);

Nhóm thụ hưởng còn là người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; đại diện thân nhân của liệt sĩ; thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Mức quà 1 triệu đồng/người gửi tặng: Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hiện đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; đại diện thờ cúng liệt sĩ (1 liệt sĩ/1 suất quà)...

Bên cạnh đó, nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (cô đơn, không hưởng trợ cấp hằng tháng) theo đề xuất của Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội cũng sẽ nhận mức quà 1 triệu đồng/người.

Ngoài ra, mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/người...

Hà Nội còn có mức quà tặng các đơn vị, cá nhân tiêu biểu; bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên phục vụ trực tiếp trong các ngày Tết và bổ sung thêm tiền ăn trong những ngày Tết cho các đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tập trung tại các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an Thành phố quản lý...