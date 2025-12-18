Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin về thời điểm đề xuất 5 bảng lương mới

Bộ Nội vụ đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến.

Cụ thể, cử tri đề nghị điều chỉnh tăng mức phụ cấp, hoàn thiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, đảm bảo phù hợp với tính chất công việc và mức độ đóng góp thực tế.

Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị điều chỉnh tăng lương cơ sở, xem xét bổ sung các loại phụ cấp (công vụ, chức vụ, trách nhiệm, kiêm nhiệm...) cho cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là những người trực tiếp làm việc tại địa phương, thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc với người dân.

Cùng với đó là ban hành bảng lương và phụ cấp đặc thù riêng cho cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo tính đặc thù của cấp cơ sở, thống nhất trên toàn quốc, ổn định lâu dài, hạn chế việc sửa đổi manh mún.

Đặc biệt, cử tri cũng nhắc đến việc thực hiện cải cách tiền lương một cách đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Tính toán chế độ tiền lương mới sau khi hoàn thiện danh mục vị trí việc làm

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có quy định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới, mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương.

Đồng thời, theo Kết luận số 64-KL/TW và Nghị quyết số 104/2023/QH15, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ ngày 1/7/2024.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập. Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 83-KL/TW; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 142/2024/QH15 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng thêm 30%) từ ngày 1/7/2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Sẽ nghiên cứu, đề xuất chế độ tiền lương mới (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

"Việc điều chỉnh mức lương cơ sở nêu trên là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ góp phần cải thiện được đời sống người hưởng lương, tạo động lực và nâng cao năng suất lao động ổn định xã hội", công văn của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Tại Kết luận số 83-KL/TW, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Trong đó, Đảng ủy Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét trong năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thông qua, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới, điều kiện kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách Nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại Kết luận số 83-KL/TW.

Đề xuất tăng lương cơ sở

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao tại Kết luận số 174-KL/TW, Kết luận số 186-KL/TW và Kết luận số 206-KL/TW, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước mắt, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.