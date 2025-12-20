Sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập địa phương

Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn các địa phương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ trong quá trình triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Việc sắp xếp nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, phù hợp với phân cấp, phân quyền mới, đồng thời bảo đảm chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, nhất là các dịch vụ cơ bản, thiết yếu phục vụ người dân.

Các địa phương được yêu cầu rà soát toàn diện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của từng đơn vị sự nghiệp để làm cơ sở xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với thực tiễn.

Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp phải đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy và bảo đảm chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công (Ảnh minh họa: Trung Kiên).

Tinh gọn nhưng không làm gián đoạn dịch vụ

Bộ Nội vụ nêu rõ, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đặc điểm quản lý theo ngành, lĩnh vực và yêu cầu phân cấp, phân quyền trong mô hình chính quyền hai cấp. Quá trình này cần bảo đảm tính kế thừa, phát huy kết quả hoạt động của các đơn vị trong thời gian qua.

Một nguyên tắc quan trọng được nhấn mạnh là việc sắp xếp không được làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đặc biệt là các dịch vụ thiết yếu gắn trực tiếp với nhu cầu của người dân và tổ chức. Các địa phương phải chủ động đánh giá tác động, tránh tình trạng gián đoạn hoặc giảm chất lượng dịch vụ sau khi sắp xếp.

Mỗi tỉnh, thành có một trung tâm lưu trữ lịch sử

Đối với lĩnh vực lưu trữ, Bộ Nội vụ định hướng mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ. Trung tâm này thực hiện chức năng lưu trữ tài liệu lưu trữ vĩnh viễn tiếp nhận từ các cơ quan, tổ chức và các tài liệu lưu trữ khác theo quy định của Luật Lưu trữ và pháp luật có liên quan.

Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực lưu trữ phải bảo đảm không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ với các đơn vị khác thuộc ngành Nội vụ. Về cơ chế tài chính, trung tâm lưu trữ lịch sử được xác định là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Trên cơ sở đó, các địa phương nghiên cứu phương án phân loại mức độ tự chủ tài chính phù hợp với quy định hiện hành.

Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Nội vụ

Đối với trung tâm dịch vụ việc làm, Bộ Nội vụ hướng dẫn mỗi tỉnh, thành phố có một trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Nội vụ. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công về việc làm cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Các trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp các loại hình dịch vụ thuộc danh mục do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoặc hỗ trợ một phần chi phí. Vì vậy, các địa phương được yêu cầu xây dựng phương án phân loại mức độ tự chủ tài chính cho các trung tâm này theo quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Không hợp nhất đơn vị người có công với đơn vị không tương đồng

Trong lĩnh vực người có công, Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và phù hợp với quy mô, đối tượng chăm sóc, điều kiện kinh tế - xã hội và khoảng cách địa lý của từng địa phương.

Hướng dẫn nêu rõ, không hợp nhất các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng với các đơn vị không tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực này tập trung thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các hoạt động dịch vụ, nếu có, phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Về cơ chế tài chính, các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công được xác định là đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Do đó, các địa phương cần nghiên cứu, xác định mức độ tự chủ tài chính phù hợp theo quy định.

Địa phương chủ động xây dựng phương án, bảo đảm tiến độ

Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm đồng bộ với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp phải đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương được đề nghị kịp thời phản ánh để Bộ Nội vụ xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền. Nội dung trên được xây dựng bám sát hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.