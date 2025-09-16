Địa phương đầu tiên sẽ hoàn thành đề án vị trí việc làm sau sáp nhập tỉnh

Theo báo cáo kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2025 của UBND TPHCM, nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong tháng 9 của chính quyền thành phố là tiếp tục thực hiện kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của đề án tổng thể sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau đó, Sở có trách nhiệm thẩm định để trình UBND Thành phố ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các đơn vị sau sắp xếp, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định.

Cán bộ Sở Nội vụ TPHCM giải quyết thủ tục hành chính về lao động, việc làm (Ảnh: Tùng Nguyên).

UBND Thành phố còn giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, hoàn thiện Đề án tổng thể sắp xếp các Ban Quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến lĩnh vực hạ tầng, giao thông, đô thị khi có chỉ đạo.

Đặc biệt, UBND TPHCM chỉ đạo Sở Nội vụ sớm hoàn thiện việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính và giao biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2025 cho các đơn vị sau sắp xếp. Đây là cơ sở để các cơ quan, tổ chức bố trí nhân sự, ổn định tổ chức bộ máy.

Để cán bộ yên tâm làm việc, UBND Thành phố yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính tham mưu, khẩn trương trình UBND ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND về quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Ngoài ra, để ổn định công tác cho cán bộ phải đi lại xa sau sáp nhập, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu việc bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức về TPHCM làm việc.

Sở Tài chính còn có nhiệm vụ rà soát, tập trung tham mưu việc xử lý tài sản khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cơ quan, tinh gọn tổ chức bộ máy. UBND Thành phố yêu cầu phải có phương án xử lý, không để thất thoát, lãng phí tài sản.

UBND TPHCM cũng yêu cầu Sở Tài chính bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí để chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ theo quy định và các nhiệm vụ phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.