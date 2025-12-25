Một số khuyến nghị để giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp (BNN) là điều không ai mong muốn, bởi hệ lụy mang lại rất nghiêm trọng. Người bị TNLĐ, BNN bệnh tật phải chịu đau thương, mất mát, ảnh hưởng đến bản thân, gia đình.

Theo bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, việc chung tay cải thiện môi trường làm việc và tập trung vào công tác an toàn để giảm thiểu TNLĐ, BNN là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động được nhiều công ty, doanh nghiệp chú trọng (Ảnh minh họa: H.H).

Để giảm thiểu TNLĐ, BNN trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đưa ra một số khuyến nghị đến các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, người lao động.

Cụ thể, đối với các cơ quan, đơn vị, cần đa dạng hóa, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) phù hợp với ngành, lĩnh vực.

Việc này có thể thông qua các hoạt động tuyên truyền như: Tổ chức cuộc thi, phong trào, tọa đàm, diễn đàn, hội nghị, đối thoại trực tiếp với người lao động, người sử dụng lao động; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội Fanpage, Zalo, Facebook…); trong đó, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về ATVSLĐ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các lĩnh vực có nguy cơ xảy ra TNLĐ, sự cố nghiêm trọng (thang máy, thiết bị nâng, các công trình giao thông, công trình xây dựng,…), thực hiện điều tra TNLĐ, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp.

Bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, đưa ra một số khuyến nghị để giảm thiểu TNLĐ, BNN (Ảnh: H.H).

Đối với các công ty, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau khuyến nghị hằng năm phải xây dựng và triển khai kế hoạch, biện pháp cụ thể về ATVSLĐ, kèm theo việc cải thiện điều kiện làm việc.

Tổ chức các khóa huấn luyện định kỳ và chuyên sâu về ATVSLĐ cho toàn bộ người lao động, người làm công tác an toàn và người quản lý; đảm bảo người lao động hiểu rõ các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa.

Các doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (như nồi hơi, thiết bị nâng hạ, hệ thống điện...); cung cấp đầy đủ, kịp thời và đảm bảo chất lượng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất công việc (mũ, giày, găng tay, mặt nạ phòng độc...).

Doanh nghiệp cần tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người lao động (bao gồm khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ). Đặc biệt, chú trọng khám phát hiện BNN cho những người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Cùng với đó là chuẩn bị sẵn và diễn tập định kỳ các phương án ứng phó sự cố khẩn cấp (cháy nổ, rò rỉ hóa chất, sự cố máy móc...).

Người lao động được khuyến nghị cần nghiêm túc tuân thủ các quy trình, nội quy làm việc của đơn vị (Ảnh minh họa: H.H).

Theo khuyến nghị của lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, đối với người lao động, cần nghiêm túc tuân thủ các quy trình, quy định, nội quy làm việc ATVSLĐ của đơn vị.

Người lao động bắt buộc sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát; chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức về ATVSLĐ và báo cáo ngay với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ, sự cố mất an toàn.

“Việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện thông qua trách nhiệm của người sử dụng lao động và chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh.