Năm 2026 có thêm nhiều lao động được hưởng lợi từ bảo hiểm thất nghiệp

Đóng ít hưởng nhiều

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực. Theo luật này, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề và tìm việc làm.

Mức đóng và trách nhiệm đóng BHTN được quy định tối đa là 3% tiền lương tháng của người lao động. Tuy nhiên, trong đó doanh nghiệp đóng 1%, nhà nước hỗ trợ 1% và người lao động chỉ đóng 1%.

Như vậy, mỗi năm, Quỹ BHTN thu tối đa là 36% tiền lương tháng của người lao động, trong đó chỉ có 12% là người lao động đóng từ tiền lương của mình.

Tuy nhiên, khi nghỉ việc, người lao động được hưởng nhiều quyền lợi như: Trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm y tế miễn phí, học nghề miễn phí, kết nối việc làm…

Sẽ có thêm nhiều lao động được tham gia BHTN (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Chỉ tính riêng về trợ cấp thất nghiệp, người mất việc đã hưởng lợi lớn vì mức trợ cấp cao hơn mức đóng rất nhiều.

Cụ thể, mức hưởng hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm (tính trung bình 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc).

Về thời gian hưởng, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp (tối đa là 12 tháng).

Như vậy, chỉ cần đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động sẽ được nhận ít nhất là 3 tháng trợ cấp, mỗi tháng 60% tiền lương tháng, số tiền được nhận là 180% tiền lương tháng, bằng số tiền mà người lao động đóng trong vòng 180 tháng (15 năm).

Nếu tính theo tỷ lệ đóng – hưởng, mỗi năm tham gia BHTN thì người lao động đóng 12% tiền lương tháng sẽ được hưởng 1 tháng trợ cấp là 60% tiền lương tháng, mức hưởng gấp 5 lần mức đóng.

Thêm nhiều người được đóng BHTN

Với nhiều lợi ích, hầu hết người lao động đều mong muốn được tham gia BHTN.

Tuy nhiên, theo Luật Việc làm năm 2013, BHTN bắt buộc chỉ dành cho người lao động làm việc có giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 3 tháng trở lên.

Quy định này hạn chế rất nhiều người lao động làm việc hợp đồng dưới 3 tháng, họ không được tham gia BHTN và hưởng các chế độ khi chẳng may mất việc.

Từ ngày 1/1/2026, khi Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực thì đối tượng tham gia BHTN sẽ được mở rộng rất nhiều, mở ra cơ hội có thêm nhiều lao động được đóng BHTN.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 31 Luật Việc làm năm 2025, có 4 nhóm được tham gia BHTN.

Thứ nhất là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Thứ hai là người lao động làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất.

Thứ ba là người làm việc theo hợp đồng làm việc.

Thứ tư là người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng tiền lương.