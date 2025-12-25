Tích cực phổ biến pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thông tin được đưa ra tại hội nghị nâng cao năng lực, vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sáng 25/12.

Hội nghị hướng tới mục tiêu "Xây dựng và phát triển văn hoá an toàn trong lao động", góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bà Trần Thị Thu Trinh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Thu Trinh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ và những điểm mới của Luật BHXH.

Bà Trinh cho biết, trong năm 2025, toàn tỉnh Vĩnh Long đã giải quyết chế độ tai nạn lao động một lần cho 62 người với số tiền gần 4,2 tỷ đồng. Đồng thời, 694 người (trong đó có 16 trường hợp phát sinh mới) được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với tổng số tiền khoảng 980 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Chương, Trưởng phòng Lao động và việc làm, Sở Nội vụ Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Nguyễn Văn Chương, Trưởng phòng Lao động và việc làm, Sở Nội vụ Vĩnh Long, tiếp tục nhấn mạnh ý nghĩa của các chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ông đặc biệt lưu ý về công tác đảm bảo ATVSLĐ, chia sẻ nhiều ví dụ thực tiễn về những rủi ro nghiêm trọng nếu không tuân thủ các quy định an toàn.

Tại hội nghị, ông Đặng Văn Hoàng, Trưởng phòng chế độ, BHXH tỉnh Vĩnh Long, đã trình bày chi tiết các quy định của Luật ATVSLĐ số 84/2015/QH13 và Luật BHXH số 41/2024/QH15, cùng các căn cứ pháp lý liên quan.

Ông Hoàng nêu rõ 4 nguyên tắc thực hiện chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trong đó nhấn mạnh quỹ này là thành phần của Quỹ bảo hiểm xã hội.

Ông Đặng Văn Hoàng, Trưởng phòng chế độ, BHXH tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo quy định, mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động và do người sử dụng lao động đóng. Mức hưởng trợ cấp, hỗ trợ được tính dựa trên mức suy giảm khả năng lao động, mức đóng và thời gian tham gia Quỹ.

Quỹ này được sử dụng để chi trả chi phí khám, giám định thương tật, trợ cấp một lần hoặc hàng tháng, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và chi đóng BHYT cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Ông Hoàng cũng lưu ý, điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, ngoài các trường hợp quy định trong Luật ATVSLĐ, người lao động phải có suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.

Kiến thức hữu ích cho doanh nghiệp và người lao động

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến và câu hỏi từ các doanh nghiệp, cho thấy sự quan tâm lớn đến công tác ATVSLĐ và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Ngô Văn Thanh, Trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Chế biến dừa Á Châu, bày tỏ sự hài lòng khi cập nhật được thông tin về huấn luyện ATVSLĐ. Anh cho biết, công ty sẽ tận dụng chính sách hỗ trợ để tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người lao động, nâng cao nhận thức về ATVSLĐ và quyền lợi bảo hiểm.

Đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi với ban tổ chức (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Dương Thị Thanh My, cán bộ phòng hành chính Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre, khẳng định sự cần thiết của công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Chị My chia sẻ, công ty đã gửi hồ sơ đề nghị chi trả bảo hiểm tai nạn lao động cho một số nhân sự và được BHXH tỉnh giải quyết nhanh chóng, với các trường hợp được chi trả từ 20 triệu đến hơn 40 triệu đồng.