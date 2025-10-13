Lộ trình cải cách tiền lương đang thực hiện đến đâu?

Theo Báo cáo gửi Quốc hội mới đây, Chính phủ cho biết đã triển khai nghiêm túc nội dung được Quốc hội giao tại Nghị quyết 75/2022/QH15, trong đó có việc trình cấp có thẩm quyền lộ trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo và trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, lộ trình cải cách tiền lương được xác định gồm các nội dung chính:

- Xây dựng 5 bảng lương mới cho các nhóm đối tượng khác nhau;

- Hoàn thiện chế độ phụ cấp và chế độ tiền thưởng;

- Quy định chế độ nâng bậc lương và nguồn kinh phí thực hiện;

- Quản lý tiền lương và thu nhập gắn với hiệu quả công việc.

Đây là những bước được xác định trong quá trình chuẩn bị triển khai cải cách tiền lương toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 27.

Điều chỉnh lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng/tháng

Sau giai đoạn tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chủ trương cải cách tiền lương được Quốc hội cho phép khởi động trở lại từ năm 2023, theo Nghị quyết 101/2023/QH15, với mục tiêu triển khai từ 1/7/2024.

Thực hiện nghị quyết này, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy định mức lương cơ sở, phụ cấp và tiền thưởng, trong đó điều chỉnh lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Lương cơ sở được điều chỉnh từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng/tháng (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Để triển khai kịp thời, đồng bộ với quy định của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội và hội.

Đồng thời, Bộ cũng hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc.

Đặc biệt quan tâm khối viên chức giáo dục

Trong quá trình triển khai chính sách tiền lương, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, nhất là giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Giáo viên mầm non và tiểu học được hưởng lương cùng các chế độ phụ cấp theo địa bàn hoặc theo công việc đảm nhiệm như đối với viên chức nói chung. Ngoài ra, đội ngũ nhà giáo còn được áp dụng nhiều chính sách ưu đãi riêng, gồm: phụ cấp ưu đãi nhà giáo, phụ cấp thâm niên nghề (được tính đóng và hưởng bảo hiểm xã hội).

Đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Chính phủ quy định thêm một số chế độ hỗ trợ, bao gồm: phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi theo nghề (70%), phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn, cùng các khoản trợ cấp một lần như: tiền mua và vận chuyển nước ngọt, nước sạch; trợ cấp khi chuyển công tác ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; thanh toán tiền tàu xe; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, ngày 16/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo, trong đó một trong những điểm chính sách đáng chú ý là quy định về tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo, theo đó nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp.

Chuẩn bị điều kiện triển khai cải cách tiền lương

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, việc điều chỉnh lương cơ sở, ban hành các văn bản hướng dẫn, xác định lộ trình cải cách là bước chuẩn bị cần thiết cho việc triển khai cải cách tiền lương trên phạm vi toàn quốc khi đủ điều kiện.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Chính phủ cho biết công tác xây dựng và trình cấp có thẩm quyền lộ trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương đã hoàn thành.

Hiện các bước chuẩn bị cần thiết về quy định, hướng dẫn và nguồn lực đã được triển khai, chuyển sang giai đoạn tổ chức thực hiện cải cách tiền lương trong thời gian tới.