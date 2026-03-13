Dân quân làm nhiệm vụ đặc thù, nguy hiểm được hỗ trợ thêm 50% mức trợ cấp

Ngày 12/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn theo nghị quyết của HĐND và báo cáo kết quả theo quy định.

Lực lượng dân quân cùng với các lực lượng khác triển khai chằng chống nhà cửa cho người dân khi có bão (Ảnh: Công Bính).

Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định đối tượng áp dụng là trưởng thôn, tổ trưởng. Các lực lượng dân quân, gồm: thường trực, tại chỗ, cơ động, phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ theo quy định...

Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với các lực lượng dân quân là 330.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp dân quân được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp được tăng thêm bằng 50% mức trợ cấp ngày công lao động hiện hưởng.

Khi thực hiện các nhiệm vụ đặc thù, nguy hiểm như chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm, giải tán biểu tình, bạo loạn; phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao; cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, khắc phục sự cố, thảm họa ở khu vực nguy hiểm đến tính mạng... lực lượng dân quân cũng được hưởng mức trợ cấp tăng thêm bằng 50% mức trợ cấp ngày công lao động hiện hưởng.

Đối với tổ trưởng, trưởng thôn, mức phụ cấp hằng tháng được quy định bằng 0,75 mức lương cơ sở, tương đương 1.755.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp kiêm nhiệm chức danh khác ở thôn, tổ dân phố, người đảm nhiệm được hưởng 100% mức phụ cấp hoặc mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm. Nếu kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ hưởng một mức cao nhất.