Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử lý cán bộ gây bức xúc cho người dân

Ngày 14/10, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn, đã ký công văn yêu cầu các cấp chính quyền và đơn vị trực thuộc tăng cường cử cán bộ xuống tận thôn, tổ dân phố để trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Động thái này nhằm kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền, tránh tình trạng tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân.

Theo Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, công văn nhấn mạnh sự cần thiết của việc chủ động nắm bắt thông tin từ cơ sở. Các địa phương được yêu cầu tích cực tham mưu, đề xuất các sở, ngành hướng dẫn, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc chưa rõ thẩm quyền của địa phương, đảm bảo mọi kiến nghị chính đáng của người dân đều được giải quyết kịp thời.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng).

Chủ tịch Phạm Đức Ấn đặc biệt nhấn mạnh: “Không để nhân dân phải chờ đến các đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và Hội đồng nhân dân thành phố mới được phản ánh, kiến nghị. Các kiến nghị của cử tri phải được trả lời bằng văn bản đầy đủ, kịp thời; giải thích, vận động để người dân hiểu và thực hiện”.

Để đảm bảo hiệu quả của chỉ đạo này, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi, tham mưu UBND thành phố phê bình, xử lý những cán bộ không gần dân, sát dân, không nắm bắt được nguyện vọng của nhân dân, dẫn đến tình trạng tồn đọng các ý kiến, kiến nghị chính đáng gây bức xúc kéo dài.

Bên cạnh đó, công văn cũng yêu cầu các sở, ban, ngành khi cử lãnh đạo, công chức tham dự các buổi tiếp xúc cử tri không chỉ trực tiếp trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền mà còn phải ghi chép đầy đủ các kiến nghị của cử tri và nhân dân trên toàn địa bàn.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ động ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để giải quyết vướng mắc chung của các xã, phường, đặc khu, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, quy hoạch, xây dựng, trồng trọt, chăn nuôi.