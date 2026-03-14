Đà Nẵng phấn đấu vào top 5 về chỉ số giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 13/3, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và thứ hạng của bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch này đặt ra mục tiêu cụ thể cho thành phố Đà Nẵng đến hết năm 2026.

Đà Nẵng phấn đấu thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Khâm Đức, Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Kế hoạch cũng đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể đối với sở, ngành và UBND cấp xã dựa trên Bộ chỉ số 766. Cụ thể, điểm công khai minh bạch phải đạt 18/18; tiến độ giải quyết 19,8/20; dịch vụ công trực tuyến 12/12; thanh toán trực tuyến 10/10; mức độ hài lòng 18/18 và số hóa hồ sơ đạt 21,6/22.

Về chỉ tiêu cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố phải đạt tối thiểu 95 điểm trong quý II/2026 và từ 96 điểm trở lên trong cả năm 2026. Đối với UBND các xã, phường, mục tiêu là đạt tối thiểu 95 điểm trong quý II/2026 và từ 97 điểm trở lên trong năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị sở, ngành, UBND cấp xã và đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các kế hoạch này phải đảm bảo đúng nội dung, tiến độ, hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.