Yêu cầu giải quyết dứt điểm hồ sơ trễ hạn trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 10/3, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn chủ động rà soát và có giải pháp xử lý dứt điểm hồ sơ trễ hạn, tồn đọng trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đánh giá của UBND thành phố, thời gian qua, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các chỉ số như công khai minh bạch, dịch vụ công trực tuyến và mức độ hài lòng luôn duy trì ở mức tối đa.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, xử lý các hồ sơ trễ hạn, tồn đọng trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Ảnh: Công Bính).

Bên cạnh những điểm sáng, một số chỉ số quan trọng khác như thanh toán trực tuyến, tiến độ giải quyết và số hóa hồ sơ vẫn còn ở mức chưa cao so với mặt bằng chung toàn quốc. Tình trạng này không chỉ xuất phát từ nguyên nhân chủ quan trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương, mà còn do những vướng mắc trong việc đồng bộ, cập nhật dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố và các hệ thống thông tin chuyên ngành do bộ, ngành Trung ương quản lý.

Điều này dẫn đến việc số liệu hiển thị trên Cổng dịch vụ công quốc gia chưa phản ánh đúng và đầy đủ tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, gây ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo sở, ngành, cùng UBND phường, xã tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ quá hạn đang xử lý theo thống kê trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, yêu cầu cập nhật đầy đủ tiến trình xử lý hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động, thường xuyên rà soát, đối chiếu số liệu hồ sơ thủ tục hành chính của mình với dữ liệu hiển thị trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Mục tiêu là kịp thời xác định nguyên nhân đối với các trường hợp hồ sơ được ghi nhận và đánh giá chưa chính xác, từ đó có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

Các sở, ngành sẽ đóng vai trò đầu mối, chủ động phối hợp, trao đổi với đơn vị vận hành hệ thống thủ tục hành chính của bộ, ngành và đơn vị vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia để rà soát, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo thẩm quyền. Đảm bảo không để tình trạng tồn đọng hồ sơ không được ghi nhận hoặc ghi nhận chưa chính xác trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với UBND các phường, xã chủ động rà soát và cung cấp hồ sơ theo từng ngành, lĩnh vực cho các sở chuyên ngành để làm đầu mối làm việc với bộ, ngành Trung ương. Trong trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các sở, ngành, địa phương cần tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng để có văn bản kiến nghị các bộ, ngành hướng dẫn xử lý theo quy định.