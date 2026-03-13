Phân công nhiệm vụ chủ tịch, 8 phó chủ tịch của thành phố lớn nhất nước

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn sẽ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của UBND thành phố, trực tiếp điều hành những công việc lớn, quan trọng, nhạy cảm, lĩnh vực trọng yếu, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quốc phòng - an ninh và theo dõi các dự án trọng điểm.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng trực tiếp phụ trách Công an thành phố Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, phụ trách chỉ đạo các vấn đề liên quan đặc khu Hoàng Sa.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, phụ trách các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, tài sản công, giá, ngân hàng, thuế, hải quan, thị trường chứng khoán và các dịch vụ tài chính; công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, hợp tác vùng, thống kê và công tác tổng hợp, phân tích tình hình kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phụ trách thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tư pháp, thi hành án dân sự, phổ biến giáo dục pháp luật; phụ trách Khu kinh tế mở Chu Lai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (Ảnh: A Núi).

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phụ trách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, kinh tế biển, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, quản lý nguồn vốn ODA, kinh tế tập thể, chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phụ trách lĩnh vực hoạt động vận tải, quy hoạch đô thị và nông thôn, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, quản lý hoạt động xây dựng, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và quản lý vật liệu xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phụ trách sản xuất công nghiệp, thương mại, logistics, điện lực, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do Đà Nẵng, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, quản lý đầu tư nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (Ảnh: Hoài Sơn).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phụ trách các lĩnh vực y tế, dân số, an sinh xã hội, trẻ em, an toàn thực phẩm, bảo hiểm xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông, tín ngưỡng tôn giáo, đối ngoại nhân dân và quản lý viện trợ phi chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phụ trách khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, kinh tế số, chuyển đổi số, bưu chính - viễn thông, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời phụ trách cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công và các chỉ số quản trị khác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn phụ trách lĩnh vực giáo dục - đào tạo, công tác dân tộc, lao động - việc làm, người có công, thanh niên, phòng chống tệ nạn xã hội và các chương trình an sinh đặc thù của thành phố.