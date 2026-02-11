Công chức phản ánh khó khăn về thủ tục hành chính

Sáng 11/2, Bộ Nội vụ phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (lần thứ hai).

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm của Bộ tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hồng Diệp cho biết, thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ thống nhất trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 1/1, trước hết với 85 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: HL).

“Đây là một bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của Bộ Nội vụ trong việc đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính, lấy người dân, tổ chức làm trung tâm phục vụ; đồng thời bảo đảm yêu cầu liên thông, đồng bộ, khai thác hiệu quả dữ liệu, phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và cải cách hành chính trong giai đoạn mới”, bà Diệp nhấn mạnh.

Qua thực tiễn vận hành thời gian đầu, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ thông tin, đây là một hệ thống mới, được triển khai trong thời gian rất gấp, đến nay đã có nhiều chức năng mới được cập nhật đặc biệt là việc sử dụng dữ liệu sẵn có thay thế hồ sơ, giấy tờ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Thực tế đặt ra yêu cầu cần nhiều khóa tập huấn, hướng dẫn không những cho đối tượng người dùng trong cả nước mà cả cho những người quản trị hệ thống tại cấp địa phương. Vừa qua, Bộ Nội vụ đã tiếp nhận đầy đủ đăng ký của địa phương về người dùng. Những cán bộ đóng vai trò trong hệ thống quản trị sẽ được tập huấn chuyên sâu.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hồng Diệp (Ảnh: HL).

Vì vậy, các cán bộ hướng dẫn tập huấn cụ thể về việc sử dụng hệ thống dữ liệu thay thế. Hiện nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ đã được kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và tới đây sẽ kết nối với dữ liệu hộ tịch.

Hội nghị tập huấn hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thống nhất nhận thức và cách thức thực hiện nghiệp vụ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao năng lực vận hành, quản trị hệ thống cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cả Trung ương và địa phương; kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, an toàn, đúng thẩm quyền và hiệu quả.

Để lớp tập huấn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, tiếp thu đầy đủ các nội dung hướng dẫn; chủ động trao đổi, thảo luận thẳng thắn, phản ánh đúng những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai tại đơn vị, địa phương mình; sau Hội nghị, tổ chức rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thực sự thông suốt, lấy hiệu quả phục vụ người dân, tổ chức làm trung tâm cho mọi hoạt động.

Hội nghị sẽ nghe hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý, phê duyệt và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; nhận diện đầy đủ vai trò của từng chủ thể trong quy trình: Cán bộ một cửa, chuyên viên xử lý, lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị; xử lý hồ sơ, tra cứu dữ liệu dân cư, kiểm tra danh tính số, lưu kho; hướng dẫn việc khai thác, sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, cán bộ, công chức địa phương cũng được hướng dẫn công tác quản trị hệ thống đối với các cấp bao gồm việc quản lý danh mục cơ quan, tài khoản người dùng, phân quyền theo vị trí việc làm, việc cấu hình quy trình, biểu mẫu, phí - lệ phí, giấy tờ, việc thiết lập thời gian làm việc, tài khoản thụ hưởng, theo dõi danh mục thủ tục, quy trình điện tử; việc bảo đảm vận hành an toàn, liên tục và đúng thẩm quyền.